Martina Bilanci come Linda Evangelista/ “Io, medico, sfigurata da una cura estetica”

Voleva testare un macchinario per valutare se usarlo con le sue pazienti, ma da quel giorno la sua vita non è più la stessa. Martina Bilanci, medico estetico, ha trascorso tre anni tra ospedali, letto e studi medici e due per ricostruire la sua vita di prima. Come la top model Linda Evangelista, anche lei è stata sfigurata da un macchinario. Nello specifico, nel 2017 decise di testare la criolipolisi, un metodo che serve a ridurre gli accumuli di grasso localizzato tramite il freddo. Si tratta di una tecnica molto richiesta perché consente di eliminare il grasso senza bisturi. “Prima di prendere in considerazione qualsiasi macchinario facciamo delle valutazioni. Questo era stato approvato dalla Food and Drug Administration”, ha precisato Martina Bilanci ai Fatti Vostri.

Tra l’altro, lei sapeva di dover incontrare un medico per la criolipolisi, in realtà aveva parlato con un addetto marketing, cosa che Martina Bilanci ha appreso solo in seguito. “Dopo il trattamento ho avuto dolori infiniti, è iniziata una febbre non responsiva a nessun farmaco. Ho dovuto sottopormi a tantissimi esami e visite per escludere cose più gravi”. I dolori e i lividi aumentavano anziché diminuire. “Questa persona ha sminuito del tutto la situazione, dicendo che era normale e che avrei dovuto pazientare”. Alla fine, il grasso anziché perderlo è aumentato. “Sono aumentata di 23 kg in 4 anni perché ho dovuto seguire terapie con cortisone e perché ho avuto una iperplasia paradossale del tessuto adiposo, quindi le cellule di grasso si sono moltiplicate”.

“DANNI ANCHE AL SISTEMA IMMUNITARIO…”

Martina Bilanci si è rivolta a colleghi medici che hanno escluso malattie gravi. “Da un’ecografia all’addome è emersa tutta la problematica”, ha raccontato ai Fatti Vostri. Quello che ora si augura è tornare la donna di prima. “Ho fiducia nella medicina e nei miei colleghi, spero che cambi qualcosa”. Per mesi ha rifiutato il suo corpo, faticava a guardarsi allo specchio, la sua vita è naufragata. “Avevo 38 anni, un lavoro bellissimo che mi dava tantissime soddisfazioni, un compagno con cui volevo creare una famiglia. Andava tutto bene, invece dopo questo trattamento non riesco a guardarmi allo specchio. È naufragato anche l’amore? Sì, perché non mi riconoscevo più come donna, guardarmi nuda… non mi potevo accettare”.

Questa vicenda le ha lasciato un altro dolore, perché avendo sempre la febbre elevata non poteva accompagnare la madre a fare le cure di cui aveva bisogno durante l’emergenza Covid. “La mia vita è cambiata totalmente. Potevo vestirmi variopinta e felice, ora devo infagottare e giustificarmi, la vita sociale è completamente stravolta”. Da allora la persona che ha eseguito il trattamento non si è fatta più sentire, nel frattempo lei ha dovuto seguire anche una psicoterapia, visto che aveva cominciato ad accusare attacchi di panico. “Io ho riportato anche un danno del sistema immunitario”. Fortunatamente Martina Bilanci può contare sulla sua famiglia. Infine, su Linda Evangelista che ha vissuto un dramma simile: “Mi sono arrabbiata quando l’hanno attaccata. Lei lavora con la sua immagine, io nel mio piccolo lavoro con la bellezza”.











