Martina Bonolis “Non fate figli in quarantena d’estate”/ Papà Paolo assente al parto?

Martina Bonolis diventerà presto mamma e renderà papà Paolo nonno per la prima volta. La secondogenita del conduttore partorirà tra poche settimane e, su Instagram, ha raccontato come sta vivendo l’ultimo periodo della sua gravidanza. “Non fate figli in quarantena e con questo caldo”, ha scritto tra le storie di Instagram ironizzando sul periodo in cui restare incinta. Martina Bonolis vive negli Stati Uniti dove è cresciuta e dove si è sposata a novembre del 2019 restando incinta poco dopo. Alle nozze ha partecipato anche papà Paolo che, tuttavia, a causa dell’emergenza coronavirus, probabilmente non potrà essere presente al parto della figlia che gli regalerà il primo nipotino. Proprio il conduttore ha parlato della gravidanza della figlia ammettendo di essere felice di poter diventare presto nonno.

MARTINA BONOLIS PRESTO MAMMA, PAOLO: “AVREMO DIFFICOLTA’ AD ANDARE A TROVARLA”

Paolo Bonolis è felice dell’arrivo, ormai imminente del nipotino, ma non nasconde l’amarezza per il periodo in cui accadrà. Il conduttore, infatti, nel corso di una conversazione social con Er Faina, ha dichiarato: “Dovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti… Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”. Per la famiglia Bonolis, dunque, è un momento felice. L’arrivo del figlio di Martina è atteso da tutti e papà Paolo è pronto a tuffarsi nell’avventura da nonno sperando di poter volare negli Stati Uniti per conoscerlo subito.





