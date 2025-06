Modella e imprenditrice, Martina Bottiglieri è la fidanzata di Emis Killa e madre di Romeo. Sempre al suo fianco, anche nei momenti più difficili

Imprenditrice, modella e madre di Romeo. Martina Bottiglieri, fidanzata da quasi tre anni con Emis Killa, è impegnatissima su vari fronti ma sempre pronta a sostenere il suo grande amore. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2022, quando si scambiarono un romantico bacio nel loro primo video assieme. Emis Killa, dal canto suo, non ha mai messo in piazza gli affari di cuore con Martina e lo stesso ha fatto la compagna, che è apparsa prepotentemente in scena solo quando il cantante aveva deciso non partecipare a Sanremo 2025.

“Non sono le testate giornalistiche o i commenti delle persone che non conoscono né te né i fatti, a doverti giudicare e a determinare la persona che sei”, aveva tuonato la ragazza, per difendere a spada tratta il rapper che era finito nell’occhio del ciclone dopo il suo ritiro dal Festival. Una scelta ponderata con grande consapevolezza, nonostante il dispiacere di non far parte della kermesse, in seguito alle preoccupazioni giudiziarie.

Martina Bottiglieri, l’amore e l’ammirazione per Emis Killa: “Sempre al suo fianco”

Martina Bottiglieri non ha mai smesso di sostenere il suo fidanzato, con cui ha messo al mondo il piccolo Romeo. Per Emis Killa si tratta del secondo figlio dopo l’arrivo della primogenita dall’ex Tiffany Fortini. La donna d’affari Martina gli è stata molto vicino nel periodo buio, legato all’addio al Festival, convinta che presto o tardi si prenderà la sua rivincita.

Ed è lecito pensare che allora questa sera, venerdì 20 giugno, ci sarà anche lei ad urlare a squarciagola per Emis Killa nella folla del Tim Summer Hits 2025. “Ha saputo fare un passo indietro ma tornerà su quel palco perché lo merita davvero tanto e io sarò al suo fianco”, aveva scritto sui social Martina nei mesi scorsi. Parole che sanno di amore e sostegno incondizionato.

