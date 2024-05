Martina Bottiglieri, chi è la fidanzata di Emis Killa/ “Prima di lei ho sofferto una miriade di volte”

Chi è la fidanzata del rapper Emis Killa

Tra i cantanti che si esibiranno questa sera al Radio Zeta Future Live Hits 2024 non mancherà il giovane rapper, accompagnato dalla inseparabile fidanzata Martina Bottiglieri, con la quale condivida la vita ormai da qualche anno. La dolce metà di Emis Killa è una incantevole modella, che da circa tre anni siede al fianco dell’artista da poco tornato sul mercato con la nuova hit con Fedez, Sexy shop. La Bottiglieri è una modella e dopo essersi laureata all’Accademia delle arti di Bologna ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda, che è diventato a tutti gli effetti casa sua e ha sfilato negli ultimi tempi sulle più importanti passerelle italiane sfoggiando abiti di lusso.

A confermare la relazione tra Emis Killa e Martina è stata la stessa ex fidanzata del 34enne di Vimercate, che dopo essere stata tempestata di domande sui social circa un possibile ritorno di fiamma ha smentito le voci, confermando invece a sorpresa la nuova avventura sentimentale del rapper. E in passato il cantante ha ammesso di aver sofferto diverse volte per amore, prima di trovare la felicità al fianco della Bottiglieri: “Tutto sommato mi posso reputare un bravo fidanzato, sono uno come tanti, che ha sofferto una miriade di volte” ha confidato.

Martina Bottiglieri e la rivelazione sulla sua vita: “Mia madre è sempre stata con me”

Prima di trovare l’amore con Emis Killa, la giovane modella ha sempre fatto affidamento sulle proprie forze e sul sostegno imparagonabile della famiglia, con in particolare sua mamma che l’ha accudita sempre e in ogni momento, come rivelato dalla ragazza: “La mia passione per la moda mi accompagna fin da quando ero piccola piccola, mia madre è sempre stata una donna attenta allo stile e mi portava con se ogni volta che metteva piede in un negozietto di abbigliamento/scarpe/accessori, mercati e chi più ne ha più ne metta” ha ammesso la fidanzata del rapper in una intervista rilasciata a Life Experience dove ha ripercorso i suoi inizi di carriera.

Tra Martina e Killa è nata una sintonia speciale, confermata dalle rivelazioni dell’artista che a SkyTG24 ha confessato come il suo grande desiderio oggi sia quello di essere “il top player di qualcuno”, un mantra che vale nella musica ma senza dubbi anche in amore.











