Da tre anni, Emis Killa è felice al fianco di Martina Bottiglieri, modella e imprenditrice. I due sono usciti allo scoperto nel 2022, quando il rapper aveva chiuso da poco la storia con la mamma della sua prima figlia: la relazione con la ex fidanzata Tiffany Fortini, infatti, si era chiusa poco prima e l’artista ha ritrovato l’amore con Martina.

Sempre riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Emis Killa non ha parlato spesso di quelle che sono le questioni di cuore che lo riguardano ma dai social è chiaro come l’amore con Martina Bottiglieri prosegua a gonfie vele. A rendere ancora più uniti e felici i due è stato l’arrivo di un bebè, Romeo Amato, che oggi ha un anno. Martina, la fidanzata di Emis Killa, appare come una mamma profondamente innamorata del bambino avuto dal rapper, come si legge nelle dolci dediche che gli fa via social.

“Ti abbiamo chiamato Amato perché non c’è parola che potesse descriverti meglio, perché sei stato desiderato prima di esistere, perché non passerà giorno in cui tu non sappia di essere profondamente amato” ha scritto Martina nel giorno del primo compleanno del bebè, a giugno. Insomma, un bimbo profondamente sognato e desiderato dalla mamma e dal papà, che a lungo lo hanno voluto prima di stringerlo tra le loro braccia.

Martina Bottiglieri è sempre al fianco di Emis Killa, anche nei momenti “no”. Nel 2025, quando il rapper ha deciso di ritirarsi da Sanremo per via di un caso giudiziario che lo aveva visto coinvolto, la fidanzata ha preso pubblicamente le sue difese. “Ha saputo fare un passo indietro ma tornerà su quel palco perché lo merita davvero tanto e io sarò al suo fianco” ha scritto Martina Bottiglieri.

