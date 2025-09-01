Martina Bottiglieri, fidanzata di Emis Killa, chi è? La giovane ha incontrato il rapper durante le riprese di un videoclip ed è scoppiato l'amore

Da qualche anno nella vita di Emis Killa c’è la modella e influencer Martina Bottiglieri, mamma di suo figlio Romeo Amato. A quanto pare il rapper avrebbe conosciuto Martina durante le riprese del video del brano “Tijuana”: i due si sarebbero innamorati all’istante. Un colpo di fulmine che ha ovviamente lasciato spazio ad una frequentazione durata qualche tempo, seguita poi dal fidanzamento ufficiale. Nonostante siano una coppia mediatica, c’è da dire che sia Emis Killa che la fidanzata sono piuttosto riservati e mantengono la loro vita privata sul piano intimo, senza mettere in piazza troppe cose.

Come dicevamo, Martina Bottiglieri è la fidanzata di Emis Killa dal 2019: i due si sono innamorati sul set e hanno cominciato a costruire la loro vita insieme tra un brano e un viaggio. Dal loro amore nel 2024 è nato Romeo Amato, primo figlio per la modella e secondo per Emis Killa, che invece era già diventato papà di Perla Blue, nata qualche anno prima da Tiffany Fortini. Una storia d’amore che dunque si conferma nata e proseguita con grandi progetti quella tra Emis Killa e Martina, che da un anno si godono l’amore del loro piccolo, fortemente desiderato.

Martina Bottiglieri, fidanzata di Emis Killa: un anno con Romeo Amato

Nel fare gli auguri al piccolo Romeo Amato, il 19 giugno del 2025, Martina Bottiglieri ha scritto: “Ti abbiamo chiamato Amato perché non c’è parola che potesse descriverti meglio, perché sei stato desiderato prima di esistere, perché non passerà giorno in cui tu non sappia di essere profondamente amato”. Un grande amore, dunque, che si riversa sul loro desiderato bimbo, frutto del loro affetto incondizionato. Martina ha difeso a spada tratta Emis Killa quando per questioni legali è stato costretto a rinunciare a Sanremo 2025, dedicandogli parole d’amore e di supporto: “Sarò sempre al tuo fianco” ha scritto la giovane.