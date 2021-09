Martina Bottiglieri, fidanzata Emis Killa/ Chi è l’ex ombrellina della MotoGp

Martina Bottiglieri è la fidanzata del rapper lombardo Emis Killa, uno degli ospiti della seconda serata del Seat Music Awards in onda oggi a partire dalle 20.30 su Rai1. Martina è nota soprattutto per il suo ruolo di ‘ombrellina’ della MotoGp, ovvero una di quelle ragazze che accompagnano i vari piloti nelle loro competizioni motociclistiche e che hanno il compito, tra gli altri, di ripararli dal sole con un ombrello.

Dal 2018 in poi, le ombrelline sono state eliminate dal panorama della MotoGp, motivo per cui Martina ha dovuto dire addio al suo lavoro. La ragazza ha continuato a fare la modella in altri ambiti, portando avanti una carriera già avviata quand’era molto giovane. Dopo il diploma al liceo artistico Arcangeli di Bologna, Martina si è laureata in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Da allora, ha sempre lavorato nel settore della moda, in particolare come indossatrice per Elisabetta Franchi tra il 2015 e il 2017.

Chi è Martina Bottiglieri, fidanzata di Emis Killa

Martina Bottiglieri ha dei capelli lunghi scuri e degli occhi grandi ed espressivi. Al momento è conosciuta principalmente per essere la fidanzata di uno dei rapper più in voga del panorama italiano, lo stesso Emis Killa, che prima di lei ha avuto un’altra relazione molto importante con Tiffany Fortini. Dopo la rottura con quest’ultima, Emiliano – questo il vero nome dell’artista – ha deciso di intraprendere una nuova avventura con Martina.

I due si sono conosciuti a fine 2019, in concomitanza con l’uscita del video musicale di Tijuana, uno dei singoli nel repertorio di Emis Killa. In quel periodo, i due iniziarono a frequentarsi assiduamente fino a uscire allo scoperto in maniera ‘ufficiale’ pochissimo tempo dopo. Tra le passioni di lei, si annovera senz’altro quella per la cucina: Martina è infatti una cuoca provetta.

