Martina Bottiglieri, fidanzata Emis Killa/ Da Monster Girl Moto Gp a imprenditrice

Martina Bottiglieri è la fidanzata di Emis Killa. Un grande amore quello nato tra il rapper e la bellissima modella e imprenditrice che stanno insieme da più di un anno e mezzo. La coppia però è molto attenta alla privacy; sono davvero pochissime le foto condivide sui social a conferma che i due preferiscono vivere la propria storia d’amore lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo dei social. Una scelta condivisibile visto che il rapper è uno degli artisti più amati degli ultimi anni con un seguito davvero importante. Ma chi è la nuova fidanzata di Emis Killa? Per il rapper si tratta di un nuovo amore dopo la fine della lunga relazione con la ex Tiffany Fortini. Ma chi è Martina Bottiglieri?

Si conoscono davvero pochissime informazioni sulla bellissima Martina, ma possiamo dirvi che da circa un anno e mezzo è la fidanzata del famoso rapper italiano. La Bottiglieri è conosciuta anche per essere una delle ombrelline del Moto Gp, anche se la grande popolarità è arrivata proprio da quando si è fidanzata con Emis.

Chi è Martina Bottiglieri, la fidanzata di Emis Killa

Non solo la fidanzata di Emis Killa! Martina Bottiglieri, infatti, ha una sua professione e lavora come modella e imprenditrice. Dopo aver conseguito una Laurea in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. Sono stati anni importanti e formativi per la bellissima Martina che si è fatta conoscere come modella ed indossatrice calcando le passerelle di moda e sfilando per brand importanti come Elisabetta Franchi. La sua bellezza poi non è passata affatto inosservata conquistando il mondo della moto GP dove ha ricoperto il ruolo di Monster Girl.

Dopo essere stata una delle ombrelline del Moto Gp, Martina ha partecipato come protagonista femminile al videoclip Tijuana del compagno Emis Killa. Successivamente si è dedicata all’imprenditore lanciandosi in una una nuova avventura proprio nel mondo della moda con un brand d’abbigliamento online “My Lolitah”.



