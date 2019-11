Martina Brondin/ Sarà ancora la peggiore della settimana? (Il Collegio 4)

Tra gli alunni più in vista de “Il Collegio“, c’è sicuramente Martina Brondin. La ragazza – nell’episodio del 12 Novembre – è stata molto preoccupata a causa di Claudia, che è andata molto vicina all’espulsione dal reality. Tutte le ansie e le tristezze però sono immediatamente svanite al ritorno della Dorelfi, inaspettatamente riammessa al collegio. Martina, come tutti i suoi compagni, ha ricevuto una lettera dalla sua famiglia e la sua reazione è stata di grande commozione. La Brondin non riusciva a tenere le lacrime nel leggere le parole di grande affetto dei suoi genitori, a cui la piccola manca quotidianamente. Non è mancato però il divertimento, durante la serata trascorsa ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo del 1982: spinta dalla gioia, Martina si è esibita in balli scatenati con i suoi compagni. Certo è che la Brondin non sembra aver preso bene l’arrivo della nuova supplente di italiano, la prof. Petolocchio, soprattutto per i suoi amici maschi rimasti folgorati dal suo fascino…La ragazza ha comunque chiarito che non prova nessuna gelosia per l’insegnante in questione. Nel corso della lezione con Luca Raina sull’energia nucleare, Martina non ha sopportato l’atteggiamento di superiorità di Mario Tricca, e lo ha minacciato di rovesciargli una camomilla sulla faccia, se non avesse smesso di parlare in continuazione. La ragazza, inoltre, è ritornata a criticare il compagno durante il reportage girato nello zoo. La Brondin, anche in quest’occasione, ha rimproverato l’allievo di voler stare sempre al centro dell’attenzione, e di non lasciare mai spazio agli altri compagni.

Martina Brondin: è intelligente… Ma non si impegna abbastanza?

Martina è stata contenta di cantare il brano Imagine di John Lennon nel corso dell’ora di musica. Successivamente, ha espresso il suo disappunto per l’espulsione di Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni dal collegio. A proposito di questo argomento, Martina ha litigato con alcuni suoi compagni, in quanto secondo lei manifestare contro il preside per l’esclusione dei due compagni dall’istituto sarebbe stato un errore madornale. In seguito, la giovane ha ascoltato le parole della lettera di arrivederci del professor Maggi e ha criticato il maschilismo di George Ciupilan nel corso della lezione della professoressa Pino. La Brondin ha inoltre ricevuto una pessima notizia da parte dell’ispettore Bruschi:“Lei è stata la peggiore della settimana”. D’altro canto, la ragazza sembra aver preso la cosa con una certa “filosofia”, insomma, non sembrava assolutamente preoccupata della cosa, anzi, si è difesa dicendo che sta studiando tanto e di star seguendo con attenzione tutte le lezioni. Martina Brondin, se non studierà parecchio, rischierà di abbandonare il reality, già a partire dalla prossima puntata. La giovane è molto intelligente, ma non si impegna per niente. Se si darà da fare, potrà certamente continuare il suo percorso. Tra i pregi della ragazza ci sono la spiccata creatività e il fatto di essere una persona molto leale. Tra i suoi difetti ci sono poi l’eccessiva timidezza e il chiudersi troppo spesso in se stessa, ma forse è proprio per questa sua caratteristica che è molto apprezzata dal pubblico di casa. Clicca qui per conoscere meglio Martina Brondin

