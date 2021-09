Martina Caironi, chi è?/ Argento nei 100 metri Paraolimpiadi: a 18 anni l’incidente

Martina Caironi ha vinto la medaglia d’argento nel 100 metri femminili alle Paralimpiadi nella categoria T63, riservata ad atleti che competono con protesi a un arto. Una storica tripletta «all’italiana», dato che a conquistare l’oro è stata Ambra Sabatini, mentre il bronzo è andato a Monica Contrafatto. “L’abbiamo fatta sporca, il trio Medusa è arrivato”, hanno scherzato le tre atlete al termine della gara.

PARALIMPIADI, TRIPLETTA ITALIA NEI 100/ Sabatini, Caironi, Contraffatto nella storia!

La capitana, 31 anni e tanta voglia di togliersi soddisfazioni, non crede ancora ai suoi occhi. Già l’altro ieri aveva conquistato un altro argento nel lungo. Doveva difendere i titoli di Londra 2012 e Rio 2016 – anche dalle sue connazionali – e non ha deluso il pubblico. “Una volta accettata la propria diversità ci si può divertire: giocarci permette di viverla bene”, questo il suo motto.

Diretta Diamond league Bruxelles 2021/ Streaming video tv: in pedana, si comincia!

Chi è Martina Caironi: la storia

Martina Caironi è nata nel 1989 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un incidente in motorino, all’età di 18 anni mentre rientrava a casa da una festa, le ha cambiato drasticamente la vita. Il fratello che era alla guida è rimasto illeso, mentre lei era in condizioni gravissime. I medici sono stati costretti ad amputarle la gamba sinistra, motivo per cui oggi corre con una protesi fissata al moncone.

La sua carriera da atleta Paralimpica è brillante. Ai Giochi ha vinto due ori (nei 100 metri piani a Londra 2012 e a Rio 2016) e tre argenti (nel salto in lungo a Rio 2016 e a Tokyo 2020, nei 100 metri piani a Tokyo 2020). La bergamasca fa parte del Comitato Paralimpico delle Fiamme Gialle, è rappresentante degli atleti nel consiglio e nella giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico e fa anche tanto volontariato. Nelle scuole, anno dopo anno, racconta la sua storia per spronare i più giovani a credere nei loro sogni. È anche portavoce dei diritti femminili. “Io sono una donna con disabilità e guardatemi bene, vi sembro debole? No, non lo sono. Io sono il segno che bisogna sempre reagire”, ha detto giovedì scorso dopo la vittoria della medaglia nel salto in lungo.

Morta Beatrice Beltrando, lutto nell'atletica/ Figlia ex presidente Fidal Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA