Proseguono – senza grandi colpi di scena rispetto alle primissime notizie – le indagini sull’omicidio della 14enne Martina Carbonaro, che dalla prima serata dello scorso lunedì aveva fatto perdere completamente le sue tracce, facendo partire delle ricerche che, purtroppo, martedì hanno portato al macabro ritrovamento del suo corpo senza vita, nascosto sotto a un armadio e a un cumulo di spazzatura in un casolare abbandonato ad Afragola, alle porte di Napoli: in manette è finito fin da subito l’ex di Martina Carbonaro – il 18enne Alessio Tucci – che, dopo il pressing da parte degli inquirenti, ha confessato le sue responsabilità nell’omicidio.

Partendo dal principio, ciò che è stato ricostruito fino a questo momento è che Martina Carbonaro e Alessio Tucci si sarebbero incontrati nella prima serata di lunedì scorso in una yogurteria di Afragola che erano soliti frequentare: tra i due c’era stata una relazione che si era conclusa qualche settimana fa, e quello sarebbe dovuto essere un ultimo incontro per chiarirsi; mentre della ragazza si sarebbero perse le tracce attorno alle 21:07, quando il suo cellulare è stato spento, e il corpo sarebbe stato trovato in quel casolare, abbandonato tra la spazzatura, nella tarda serata di martedì.

Martina Carbonaro, il padre di Tucci rompe il silenzio: “Pensava che stesse frequentando un altro ragazzo”

A incastrare Tucci per l’omicidio di Martina Carbonaro ci sarebbero stati soprattutto i video delle telecamere di sorveglianza (diffusi dal Tg1 in queste ore), che li inquadrano vicini alla yogurteria e poi – qualche minuto più tardi – dirigersi verso quel casolare che ogni tanto frequentavano per appartarsi, lontani da occhi indiscreti; mentre sulla scena sarebbero state trovate anche le sue impronte – impresse inequivocabilmente sull’armadio sotto al quale giaceva il corpo senza vita di Martina Carbonaro – e, messo davanti alle evidenze, alla fine ha deciso di confessare ed è ora indagato per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

È sempre di queste ore la prima intervista rilasciata al Mattino dal padre di Alessio Tucci, che ci ha tenuto a dirsi fin da subito dispiaciuto per quanto accaduto a Martina Carbonaro, aprendo anche a un possibile incontro con i genitori della 14enne.

Dal canto suo, ha precisato che “non ce lo aspettavamo”, descrivendo Martina “come una figlia per noi”; mentre, dopo aver confermato che i due si sarebbero lasciati qualche settimana fa e che il figlio “credeva che stesse frequentando un altro ragazzo e voleva scoprire chi fosse”, negando di essere a conoscenza di atteggiamenti violenti da parte del figlio, sostiene che, in ogni caso – per quanto dispiaciuto – “non lo abbandono e resto sempre dietro a lui, pagherà ma avrà sempre il nostro amore”.