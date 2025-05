La 14enne di Afragola, Martina Carbonaro, è stata trovata purtroppo senza vita. La ragazza era sparita da due giorni a questa parte, precisamente dal pomeriggio di lunedì 26 maggio 2025, ma proprio in queste ore è stata rinvenuta cadavere. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal sito di Fanpage, il corpo è stato trovato nel campo Moccia, dove le ricerche si erano già concentrate da qualche ora a questa parte. Il luogo esatto dove è stato effettuato il macabro ritrovamento è stata un’abitazione abbandonata, quella dove un tempo viveva il custode e purtroppo per la 14enne non vi è stato nulla da fare.

E’ quindi cambiata l’indagine, passando da scomparsa a omicidio, e fra i primi sospettati vi sarebbe l’ex fidanzato, che sembra che non sia ancora maggiorenne e che sarebbe già stato chiamato in caserma durante la notte, per essere ascoltato e che in seguito sarebbe stato fermato dopo aver confessato l’assassino: l’avrebbe colpita con una pietra non accettando di essere stato lasciato. Si chiama Alessio Tucci ed ha 19 anni, come da comunicato della Procura. Che il cerchio si stesse chiudendo lo si era già capito da ieri pomeriggio, 27 maggio, quando appunto le forze dell’ordine si sono concentrate sul campo Moccia di Afragola, a poca distanza da Napoli: le ricerche sono andate avanti fino alla notte, fino a che, purtroppo, non è stato rinvenuto il corpo senza vita della 14enne. Sulla scena anche gli uomini della procura e della prefettura, oltre che della polizia e dei vigili municipali, chiaro indizio che qualcosa di grosso fosse stato rinvenuto.

MARTINA CARBONARO, 14ENNE TROVATA SENZA VITA: IL TAM TAM E LA FOLLA DI CURIOSI

Nelle ore precedenti il tam tam mediatico aveva iniziato a circolare, e così la gente del posto ha iniziato ad assieparsi fuori dai cancelli del campo Moccia, per provare a capire cosa stessero cercando: c’è chi parla di una borsona, chi invece si ricorda della “bambina”, ovvero, della 14enne Martina Carbonaro, che il giorno prima era sparita da Afragola. I genitori, disperati, avevano lanciato degli appelli sui social e con i giornalisti, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farle sapere agli inquirenti, e parlando direttamente anche con la stessa figlia, ma alla fine è arrivato il tragico epilogo della morte.

Le operazioni vanno avanti fino a dopo mezzanotte, quando si capisce chiaramente che sia accaduto qualcosa di grosso anche perchè nel frattempo gli inquirenti hanno transennato un altro accesso all’area suddetta, quello più vicino alla casa del custode abbandonata. All’una e quaranta ormai è certo che sia stato rinvenuto un cadavere, visto che sulla scena arrivano i tecnici della scientifica, chiaro indizio che quella è diventata la scena di un crimine. Dopo di che compare anche il furgoncino della mortuaria, e alle 2:45 la scena più straziante, quella dell’arrivo dei genitori di Martina Carbonaro, purtroppo chiamati per riconoscere il corpo della ragazza.

MARTINA CARBONARO, 14ENNE TROVATA SENZA VITA: I SOSPETTI VERSO L’EX

Subito i sospetti vanno all’ex fidanzato: avrebbe infatti incontrato lunedì pomeriggio la 14enne, mentre stava prendendo un gelato con le amiche. Non è chiaro poi cosa sia successo, forse la giovane sarebbe stata fatta salire a forza sullo scooter dell’ex, o forse no, non è anche da escludere che l’incontro fosse programmato. Tutte situazioni che andranno chiarite dagli inquirenti, ed è per questo che il ragazzo è stato subito messo sotto torchio da chi indaga e in seguito fermato per omicidio volontario. Nel frattempo si attende l’esito dell’autopsia per capire come la giovane sia stata uccisa, ed essendo minorenne vige il massimo riserbo.

Nell’attesa bisognerà capire se il fidanzato sarà libero o verrà preso un provvedimento cautelare, tutti risvolti che potrebbero emergere già in queste ore, tenendo conto che la situazione è in completo divenire. Staremo a vedere quello che accadrà ma la sensazione è che potremmo essere di fronte all’ennesimo femminicidio, con vittima una ragazza giovanissima, l’ennesima deceduto in questo anno particolarmente tragico alla luce di quanti siano stati già i giovani che hanno perso la vita negli scorsi mesi.