Martina Carbonaro è deceduta dopo un’agonia di diversi minuti: lo riporta l’ordinanza del giudice Stefania Amodeo del tribunale di Napoli Nord, che ha convalidato la custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, ex fidanzato della 14enne. Questo dettaglio contribuisce a delineare una dinamica diversa da quella inizialmente raccontata dal ragazzo, secondo cui Martina avrebbe smesso di respirare subito dopo essere stata colpita, prima che lui la coprisse con detriti all’interno del casolare abbandonato di Afragola.

Invece, per la prima consulenza effettuata dal medico legale, forse Martina era ancora viva dopo essere stata colpita con una pietra. Peraltro, il legale di Tucci ha negato che vi sia stato accanimento da parte del suo assistito, parlando di solo tre colpi, ma il giudice e la procura non concordano. Nel documento si fa anche riferimento al rischio concreto di reiterazione del reato e alla personalità “allarmante” del 19enne, considerato “incapace di controllare i propri impulsi“.

Ci sono anche passaggi sulla crudeltà, efferatezza e disinvoltura con cui Alessio Tucci ha agito contro Martina Carbonaro. La procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta – oltre a evidenziare la necessità di educare i figli all’amore, spiegando che voler bene significa accogliere, non possedere – in conferenza stampa ha precisato che sarà l’autopsia a stabilire quanti colpi di pietra sono stati inferti a Martina Carbonaro e dove è stata colpita, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’ex fidanzato abbia agito con crudeltà.

LE RICERCHE E LE INDAGINI SULL’OMICIDIO

Per quanto riguarda le ricerche, la PM ha spiegato che sono partiti dall’ultima cella che il cellulare della 14enne aveva agganciato, ma hanno capito che era morta quando sono stati ritrovati i suoi occhiali da vista. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate importanti: infatti, davanti a tale evidenza, il 19enne ha ammesso di aver ucciso Martina Carbonaro, spiegando di averlo fatto perché non voleva più stare con lui; durante l’udienza di convalida del fermo ha aggiunto di aver colpito l’ex perché aveva rifiutato di dargli un abbraccio.

Nel frattempo, proseguono le indagini: il 3 giugno è prevista l’autopsia, esame fondamentale per stabilire l’ora della morte, il numero dei colpi e la durata dell’agonia. Sono elementi importanti anche per la definizione delle aggravanti in vista del futuro processo. Ad esempio, quella della crudeltà è un’aggravante che, se venisse confermata, farebbe rischiare l’ergastolo a Tucci, o 30 anni in caso di rito abbreviato.

BUFERA PER VIDEO DELLA MAMMA DI MARTINA CARBONARO

Nel frattempo, la mamma di Martina Carbonaro è finita nella bufera per un video pubblicato su TikTok. A condividerlo è stato un venditore ambulante di panini, noto sui social come il “re degli hot dog”, il quale nel filmato prepara il panino preferito di Martina Carbonaro alla presenza della madre, che indossa una maglietta con la foto della figlia e accetta il panino offerto. Il video è poi stato rimosso per le forti polemiche e critiche che ha suscitato.

Il legale della famiglia di Martina Carbonaro ha diffuso un comunicato, spiegando che la sua assistita non era lucida, visto che sta vivendo giorni di dolore e confusione profonda. L’avvocato Sergio Pisani ha anche spiegato che la donna si era fermata casualmente al chiosco e che non aveva dato il consenso alla registrazione e pubblicazione del video. Infatti, il venditore ambulante è stato criticato per non aver rimosso il video dopo la richiesta della famiglia.