Emergono nuovi elementi sul caso di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa il 26 maggio scorso ad Afragola (Napoli) e trovata senza vita poche ore fa. Colpita con una pietra al culmine di una liite e uccisa, secondo quanto finora ricostruito, dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci poi reo confesso. Il ragazzo avrebbe dichiarato agli investigatori di aver assassinato la minorenne perché aveva deciso di lasciarlo.

La famiglia della vittima ne aveva denunciato la sparizione ed era impegnata da giorni nelle ricerche, attività a cui avrebbe preso parte, in alcuni momenti, anche il presunto omicida. La madre di Martina Carbonaro lo ha detto davanti alle telecamere a margine del ritrovamento del corpo della figlia, dipingendo il ritratto di una vera e propria messinscena da parte del 19enne.

Martina Carbonaro, la madre sull’ex reo confesso Alessio Tucci: “È un mostro, fingeva di cercarla con noi”

La mamma di Martina Carbonaro chiede giustizia con il massimo della pena, l’ergastolo, per l’assassino di sua figlia. L’ex fidanzato della ragazzina ha confessato il delitto nelle scorse ore: “È un mostro – dice la donna, Fiorenza Cossentino –. Fingeva di cercarla con noi”.

La madre della 14enne sostiene di aver scoperto soltanto adesso che Alessio Tucci avrebbe usato violenza nei confronti della figlia in alcune occasioni prima dell’omicidio: “Che io sappia, all’inizio non ha mai ‘buttato le mani’, adesso sto sapendo che è successo ma mia figlia non ha mai detto niente. Da poco è stata picchiata“. Secondo il racconto dei familiari della vittima, il sospetto sull’ex sarebbe maturato nel giro di poche ore: “Quando non ho visto più mia figlia – aggiunge la mamma –, ho capito che lui stava mentendo. Ho subito pensato a lui“.

