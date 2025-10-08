Tutto su Martina Cardamone, corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: lite in studio con Sara Gaudenzi.

Martina Cardamone, modella originaria di Battipaglia, ha conquistato le attenzione di Flavio Ubirti sin dal primo incontro nello studio di Uomini e Donne. Bellissima, Martina è stata la prima ragazza con cui Flavio Ubirti ha fatto la prima esterna dando ufficialmente il via al suo percorso sul trono. Sin dalla prima esterna, tra Martina e Flavio nasce un feeling speciale che porta il tronista a portarla nuovamente in esterna uscendo con lei due volte consecutivamente. Dopo essere uscito con altre corteggiatrici, Flavio ha scelto ancora Martina in esterna e, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre 2025, Maria De Filippi manda in onda la nuova esterna dei due.

I due hanno trascorso il loro appuntamento su un’amaca continuando a conoscersi e non nascondono di essere stati bene. In studio, però, il momento sereno della tronista e di Martina viene interrotto dall’intervento di Sara Gaudenzi.

Sara Gaudenzi contro Martina Cardamone e Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Dopo aver visto l’esterna di Flavio Ubirti e Martina Cardamone, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre 2025, Sara Gaudenzi, dopo aver ricevuto la parola da Maria De Filippi, punta il dito contro il tronista e la corteggiatrice. Sara che ha criticato Flavio per essere caratterialmente troppo “moscio” non nasconde di non aver gradito la scelta del tronista di non portarla in esterna.

Sara, poi, punta il dito contro Martina e Flavio convinta che i due siano amici fuori dal programma. Il riferimento è alla segnalazione secondo cui Martina seguirebbe l’agenzia di Flavio. Una casualità, come ha spiegato lo stesso agente del tronista ma che non convince Sara che non nasconde di non riuscire a trovare un punto di incontro con Flavio.