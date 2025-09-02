Spunta una segnalazione su Martina Cardamone, la corteggiatrice di Uomini e Donne che sta conoscendo Flavio Ubirti.

Martina Cardamone è la prima corteggiatrice di Uomini e Donne che Flavio Ubirti ha scelto di portare in esterna dopo una breve conoscenza in studio. Il tronista che è rimasto visibilmente colpito da lei sin dal primo appuntamento, deciso a dare vita ad un percorso profondo e non superficiale, ha deciso di portare avanti la conoscenza con Martina scelta anche per la seconda esterna.

Martina De Ioannon, la confessione choc un anno dopo Uomini e Donne/ "Ciro? Non mi piaceva nessuno"

Come svelano le anticipazioni della registrazione dell’1 settembre 2025, in occasione del secondo appuntamento, Flavio e Martina si sono incontrati in piscina dove il feeling tra i due è diventato subito più evidente. Il tronista, inoltre, pare abbia ammesso senza alcun problema di provare un interesse sincero per Martina intorno alla quale, tuttavia, è nata la prima polemica.

Uomini e Donne, chi è Martina Cardamone: corteggiatrice di Flavio Ubirti/ Lui già innamorato? "Colpito molto"

Martina Cardamone e la polemica sull’agenzia: ecco cosa sta accadendo a Uomini e Donne

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, Martina Cardamone segue su Instagram la stessa agenzia di moda di Flavio, la nota Alex Model Agency. Una notizia che, in poco tempo, è diventata virale e scatenato la reazione del web che ha cominciato a porsi una serie di domande sulla corteggiatrice che, poi, al termine della registrazione dell’1 settembre, avrebbe chiuso il profilo.

Attualmente, Martina ha riaperto il profilo Instagram ed è seguito da più di 4mila followers. Martina non accenna alla polemica e tra le storie del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto scattata in camerino. Dopo poche registrazioni, Martina si candida a diventare non solo la corteggiatrice preferita di Flavio, ma anche a diventare una protagonista indiscussa della nuova stagione del dating show di canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 settembre 2025/ Arriva terzo tronista, Over tra liti e baci