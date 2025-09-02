Spunta una segnalazione su Martina Cardamone, la corteggiatrice di Uomini e Donne che sta conoscendo Flavio Ubirti.
Martina Cardamone è la prima corteggiatrice di Uomini e Donne che Flavio Ubirti ha scelto di portare in esterna dopo una breve conoscenza in studio. Il tronista che è rimasto visibilmente colpito da lei sin dal primo appuntamento, deciso a dare vita ad un percorso profondo e non superficiale, ha deciso di portare avanti la conoscenza con Martina scelta anche per la seconda esterna.
Come svelano le anticipazioni della registrazione dell’1 settembre 2025, in occasione del secondo appuntamento, Flavio e Martina si sono incontrati in piscina dove il feeling tra i due è diventato subito più evidente. Il tronista, inoltre, pare abbia ammesso senza alcun problema di provare un interesse sincero per Martina intorno alla quale, tuttavia, è nata la prima polemica.
Martina Cardamone e la polemica sull’agenzia: ecco cosa sta accadendo a Uomini e Donne
Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, Martina Cardamone segue su Instagram la stessa agenzia di moda di Flavio, la nota Alex Model Agency. Una notizia che, in poco tempo, è diventata virale e scatenato la reazione del web che ha cominciato a porsi una serie di domande sulla corteggiatrice che, poi, al termine della registrazione dell’1 settembre, avrebbe chiuso il profilo.
Attualmente, Martina ha riaperto il profilo Instagram ed è seguito da più di 4mila followers. Martina non accenna alla polemica e tra le storie del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto scattata in camerino. Dopo poche registrazioni, Martina si candida a diventare non solo la corteggiatrice preferita di Flavio, ma anche a diventare una protagonista indiscussa della nuova stagione del dating show di canale 5.