C’è grande attesa per la puntata di oggi, 2 dicembre 2025, di Uomini e Donne soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. Dalle anticipazioni si scopre che scatterà una nuovo bacio tra Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina Cardamone che farà storcere il naso all’altra corteggiatrice del bel tronista Nicole Belloni. In un’esterna da sogno in spiaggia i due si lasceranno andare alle confidenze e poi cullati delle onde del mare scatterà un appassionante bacio.

“Siamo felici” ammetteranno entrambi al settimo cielo ed ormai a questo punto del percorso non sembrano esserci molti dubbi su chi sarà la donna che il bel tronista sceglierà per avere al suo fianco nella vita. Martina Cardamone sarà la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? È ancora presto per dirlo ma quel che è certo è che tra i due la sintonia e la complicità sarà sempre più palpabile. Inoltre nei giorni scorsi i due sono stati avvistati a Roma, precisamente nei pressi della Fontana di Trevi, durante quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una nuova esterna che probabilmente vedremo nella registrazione di oggi.



Chi è Martina Cardamone, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? È conosciuta sui social con il nickname @maartinz__ ed è una modella e ha una grande passione per l’arte e la fotografia. Nata a Battipaglia ma attualmente vive in Campania non è chiara la sua età ma dovrebbe avere intorno ai 25 anni. Sulla sua bio sui social si legge: “Modella, avventurosa, amante della musica, dell’arte e della fotografia”. È delle corteggiatrici che sin da subito ha conquistato il cuore del bel Flavio che più volta l’ha portata in esterna e più volte i due si sono baciati. Sarà Martina Cardamone la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne?