Martina Cascio e Francesco Pasculli vincitori Tali e Quali 2023/ Lei come Adele…

Martina Cascio e Francesco Pasculli: ecco chi sono i vincitori della prima puntata di Tali e Quali 2023

Martina Cascio e Francesco Pasculli sono i vincitori della prima puntata di Tali e Quali 2023. La prima classificata, in realtà, ha giocato su un altro livello, come dimostra il cospicuo bottino portato a casa al termine della serata: novantaquattro punti, ovvero ventiquattro in più, rispetto al secondo classificato, Francesco Pasculli, che con Luciano Ligabue ne ha conquistati settanta. I due imitatori, grazie al piazzamento ottenuto nella prima puntata di Tali e Quali 2023 sono ufficialmente tra i finalisti della puntata conclusiva che andrà in onda tra alcune settimane, con i migliori nip di questa edizione a confronto.

TALI E QUALI 2023, 1a PUNTATA/ Diretta e vincitore: Adele super, prima in classifica!

Ma torniamo a quanto abbiamo visto ieri sera, nella prima serata di Raiuno, con le imitazioni di Martina Cascio e Francesco Pasculli. Lei, come accennavamo, è stata straordinaria con la sua Adele, molto potente e decisamente somigliante all’originale. Ha colpito, poi, la storia personale della vincitrice, che ha spiegato di sentirsi molto vicina alla cantante internazionale, per motivi personali.

Martina Cascio, Tali e Quali: "problemi peso come Adele"/ "Mi rivedo in lei e ora..."

Tali e Quali 2023, i vincitori della prima puntata: Martina Cascio come Adele, Francesco Pasculli diventa Luciano Ligabue

“Ho avuto dei problemi con il peso e ora ho perso un po’ di chili, da questo punto di vista mi rivedo moltissimo in Adele”, ha raccontato la vincitrice della prima puntata di Tali e Quali 2023. “Adesso sono qui per mostrare a me stessa quanto valgo, anche io in qualche modo ho fatto un percorso simile al suo”, ha ammesso la ragazza prima di regalare una bellissima esibizione. Un percorso diverso, invece, quello di Francesco Pasculli, che si è comunque aperto e fatto conoscere, per quanto possibile, oltre che per le sue doti di imitatore, anche per quella che è la sua vita privata.

Paolo Calabresi Marconi, ex marito Alessia Marcuzzi/ Il "giallo" sulla separazione...

Non a caso, lo ha fatto attraverso la musica: ha dedicato alle donne della sua famiglia la canzone Piccola stella senza cielo. E’ stato un successo, anche il suo, come dimostra la classifica e il pass per la finale di Tali e Quali 2023. Insomma, almeno per ora, Martina Cascio e Francesco Pasculli possono dormire sonni tranquilli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA