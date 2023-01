Martina Cascio, Tali e Quali: “problemi peso come Adele”/ “Mi rivedo in lei e ora…”

Martina Cascio spettacolare e commuovente a Tali e Quali con Adele: “Avuto percorso simile per problemi di peso”

Martina Cascio incantevole a Tali e Quali 2023 con la sua splendida imitazione di Adele. Eccezionali doti vocali, buona mimica ed una storia personale che per certi versi commuove il pubblico e che precede una standing ovation più che meritata su Raidue. Prima di mettersi alla prova sul palco di Tali e Quali, la ragazza racconta la sua storia, le sfide personali e gli ostacoli che ha incontrato lungo il suo percorso di vita e anche musicale. “Ho avuto dei problemi con il peso”, ammette Martina Cascio in una tenera clip che sintetizza i suoi trascorsi. “Ci sono stati dei problemi e ho perso un po’ di chili, da questo punto di vista mi rivedo moltissimo in Adele”, racconta la concorrente di Tali e Quali 2023. Impressionante la prova vocale e, ovviamente, incredibili gli applausi a scena aperta.

Martina Cascio come Adele? “Mi sento molto vicina a lei”

Carlo Conti cerca di approfondire la questione personale di Martina Cascio durante la diretta televisiva, ma la ragazza preferisce fare un passo indietro ed evitare di tornare su una faccenda che, evidentemente, l’ha segnata molto. “Perché adesso sono qui per mostrare a me stessa quanto valgo”, sottolinea l’aspirante cantante. “Mi sento molto vicina a lei”, chiarisce ancora la Cascio,“perché anche io in qualche modo ho fatto un percorso simile al suo”. La ragazza, ovviamente, si riferisce ai problemi di peso con cui, la stessa Adele, ha dovuto fare i conti nel corso degli anni, fino a riprendere confidenza col proprio corpo, attraverso l’equilibrio e la consapevolezza nel rapporto col cibo.

