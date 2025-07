Martina Ceretti, chi è la presunta amanti di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales tradita: Fabrizio Corona svela tutto: chat ed audio

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati, bomba di Fabrizio Corona chi è la presunta amante

Lo aveva promesso che sarebbe stata una puntata ricca di rivelazione e colpi di scena e così è stato. Nel suo podcast Falsissimo Fabrizio Corona ha lanciato uno scoop bomba sui due attori che pare siano in piena crisi, anzi secondo molte fonti Raoul Bova e Rocio Munoz Morals si sono lasciati proprio, i due vivono ancora sotto lo stesso tetto, insieme alle due figlie Alma e Luna ma l’attore, secondo l’indiscrezione lanciata da DiPiù sarebbe cercando una nuova abitazione. Insomma dopo dodici anni d’amore è finita la loro storia d’amore e l’ex re dei paparazzi ha anche svelato i veri motivi della rottura: un tradimento da parte di Raoul Bova durato anni con la presunta amante, la giovanissima Martina Ceretti.

Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo ripercorre la relazione dell’attore con la giovane svelando anche qualche dettaglio su chi è Martina Ceretti la presunta amante di Raoul Bova. Stando alla ricostruzione dell’ex marito di Nina Morici, Raoul e la giovane si sono conosciuti sui social nel 2023. È stato lui a fare il primo passo e a corteggiarla per anni prima che i due decidessero di incontrarsi. Sembra infatti che l’attore di Don Matteo e la giovane si sono messaggiati per molto tempo prima di vedersi dal video. Non mancano poi degli sfottò all’attore: “Tu vai in hotel con una ragazzetta così, poi la mattina dopo gli mandi i vocali che sembrano dichiarazioni d’amore…ma che ridere.” A prova del suo scoop bomba Corona ha mostrato chat e fatte sentire audio in cui si sente quella che sembra chiaramente la voce dell’attore lanciarsi in particolari dediche d’amore per Martina: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.”

Martina Ceretti, chi è la presunta amante di Raoul Bova: influencer di 23 anni

Stando a quanto riporta e dichiara Fabrizio Corona sembra che alla base della rottura tra il bell’attore romano di 52 anni, che ha già un divorzio alle spalle con Chiara Giordano, e l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales ci sarebbe di mezzo la frequentazione con una ragazzina. Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova? Le informazioni sulla giovane sono poche, si che è nata nel 2002 e dunque ha 23 anni, quasi trenta in meno dell’attore. È un’influencer (il suo profilo Instagram vanta quasi 100mila follower) e modella milanese ed in passato, sempre prendendo per buone le dichiarazioni di Corona, in passato ha avuto del brevi flirt con altri volti noti come Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali.