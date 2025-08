Martina Ceretti, dopo gli audio con Bova spunta il passato come star di un video importante: “Voglio lo spettacolo, è la mia vera sfida”.

In seguito alo ‘scandalo’ su Raoul Bova, molti si fanno domande su Martina Ceretti chiedendosi chi è, cosa fa nella vita e se l’abbiamo già vista in qualche programma o video famoso. La risposta è sì, Martina Ceretti ha lavorato al video musicale del brano “Gli ultimi romantici“, canzone di Eros Ramazzotti. “Il video con Eros Ramazzotti? Esperienza stupenda, vorrei potesse ripetersi con altri cantanti”, aveva detto in un’intervista. Entusiasta dell’esperienza, Martina Ceretti aveva raccontato quanto fosse stato bello girare per un cantante così grande.

Nelle immagini in questione si vede lei in una vasca da bagno mentre poi si prepara per uscire, tutto in bianco e nero dando un’idea di antico. E se girare queste riprese le è piaciuto tanto, dopo le parole di Fabrizio Corona potrebbe risultare per lei difficile andare a trovare un ruolo simile. Non solo, dopo il caso Raoul Bova anche Walter Donnini ha detto la sua. Si tratta del responsabile del reparto donna della Fashion Model, che ha fatto sapere che prima dello scandalo Martina Ceretti non era conosciuta e nella sua agenzia c’è stata un paio di mesi senza mai ricevere un lavoro: “Lei ora è sparita come ha fatto con noi, come le farfalle, è arrivata da noi dopo la pandemia ma è stata davvero una meteora”.

Martina Ceretti: “Sogno il mondo dello spettacolo, ci voglio provare“

Walter Donnini ha tenuto a precisare che Martina Ceretti non si è mai mostrata troppo disponibile nei confronti della sua agrnzia anche se in un’intervista al Corriere dello Spettacolo spunta tutta la sua voglia di emergere: “La mia prossima sfida sarà quella di entrare nello spettacolo, almeno ci voglio provare questo è sicuro”, racconta la ragazza, dando ragione a colui che ha postato le chat di lei con Raoul Bova. Costui ha dichiarato che Martina Cerretti voleva diventare famosa a tutti i costi. “Negli ultimi mesi sono stata molto occupata e quindi ho detto di no a richieste lavorative interessanti, ma ora ho tutta l’intenzione di mettermi in gioco ad ampio raggio. Ho in essere collaborazioni con brand, ho importanti progetti in cantiere ma… “non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco”, questo è il mio motto”. Così Martina Ceretti aveva parlato nel 2024.