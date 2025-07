L'amico di Martina Ceretti rompe il silenzio sui social e svela la verità sui presunti tradimenti con Raoul Bova.

Nonostante le smentite di Raoul Bova e le parole del suo avvocato, il clamore intorno alla vita privata dell’attore non si placa. Anche le parole di Martina Ceretti non hanno fermato l’onda mediatica che si è abbattuta su di lei e sullo stesso Raoul Bova. “Non ho mai voluto che fosse pubblicato nulla” , ha dichiarato, salvo poi taggare l’amico Federico Monzino, colui che avrebbe fornito la documentazione a Corona.

“Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla” , ha scritto la modella su Instagram.

Le parole di Federico Monzino su Martina Ceretti e Raoul Bova

Ora con una storia pubblicata su Instagram e fissata anche tra le storie in evidenza con il titolo 2La verità”, Federico Monzino rompe il silenzio e spiega di non aver mai fornito le chat a Fabrizio Corona aggiungendo anche la verità sul rapporto tra Martina Ceretti e Raoul Bova.

“Troppe menzogne, troppe cattiverie e troppo egoismo”, comincia così lo sfogo di Federico Monzino che decide di affidare ai social la propria versione dei fatti smentendo non solo di aver dato la documentazione a Corona, ma anche il presunto flirt tra Martina Ceretti e Raoul Bova.

