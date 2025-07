Martina Ceretti rompe il silenzio su Raoul Bova e poi sparisce dai social. Profilo Instagram introvabile: fuga strategica o caos mediatico?

Martina Ceretti ha finalmente detto la sua sul caos mediatico che l’ha coinvolta. La giovane modella ventitreenne è finita al centro del gossip per la sua relazione con Raoul Bova, soprattutto dopo che Fabrizio Corona ha parlato di alcuni messaggi audio che confermerebbero la frequentazione. Dopo il suo intervento Martina Ceretti ha deciso di allontanarsi dai social forse per proteggere momentaneamente la sua privacy.

A riportare la notizia della sua sparizione dai social è stato il Messaggero, che ha fatto sapere che il profilo di Martina Ceretti è completamente scomparso dai radar appena dopo che la modella si è espressa sulla vicenda che l’ha coinvolta di recente. Lei, che prima andava fortissima sui social con oltre 100mila seguaci, oggi è ‘irraggiungibile’ e a parte i tanti profili fake che riportano il suo nome, lei non c’è più. Le ipotesi sono due: o ha disattivato momentaneamente l’account oppure ha proprio cancellato il profilo anche se la prima opzione è la più plausibile.

Martina Ceretti, cos’ha detto sulla presunta frequentazione con Raoul Bova

“Ci tenevo a dire la verità. Non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla“, spiega Martina Ceretti, “Quando Corona era a casa di Federico Monzino non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio”. Così Martina Ceretti ha voluto discostarsi da quanto dichiarato dal re dei paparazzi a Falsissimo, programma su YouTube dove si è parlato dei contatti tra Raoul Bova e la ragazza. L’attore, intanto, ha agito con una denuncia, furioso per le dichiarazioni di Corona che ha messo in piazza i suoi messaggi privati. “Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò”, ha continuato la modella, “Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina”.