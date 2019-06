Martina, chi è finta nipote Mark Caltagirone/ “Me l’ha proposto Pamela Perricciolo”

Si aggiunge un nuovo tassello alla vicenda Mark Caltagirone. A Live non è la d’Urso, Barbara svela di aver ricevuto un’email da una ragazza che dice di essere stata la nipote (per finta) di Mark Caltagirone. Il suo nome è Martina e un inviato della d’Urso l’ha raggiunta per una chiacchierata. La ragazza racconta come è finita in questa vicenda: “Io ho conosciuto Eliana e Pamela Perricciolo circa cinque anni fa. – racconta Martina – Una mia amica lavorava con loro e vengo ricontattata a fine 2017 da Pamela e vengo invitata a far parte di un reality. Io avrei dovuto appunto svolgere il ruolo di nipote di questo imprenditore che si chiamava Marco Caltagirone. Da lì divento per tutti la nipote di Marco Caltagirone, anche nella vita reale perché io fingevo anche con le persone che non conoscevo di esserlo perché lei mi diceva che dovevo entrate in pieno in questo ruolo.

PARLA MARTINA, LA FINTA NIPOTE DI MARK CALTAGIRONE

Il racconto di Martina, finta nipote di Mark Caltagirone, continua. La ragazza mostra le chat con l’uomo, e svela di aver chattato anche col finto figlio in affido. “Io parlavo anche con Sebastian – ammette Martina – anche perché questo bambino era solo, lontano da tutti e malato.. quindi ci parlavo anche spesso.” La ragazza confessa di avere avuto frequenti contatti anche con Pamela Perricciolo sia per parlare di Sebastian che dell’imminente matrimonio di Mark Caltagirone con Pamela Prati. A prova di tutto ciò, Martina mostra e fa ascoltare le note vocali in cui la Perricciolo parla proprio delle nozze e la invita a Roma per presenziarvi.

