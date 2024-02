Martina Colombari accusata sui social dopo l’operazione all’addome/ Il viaggio a Dubai dopo la peritonite

Martina Colombari, recupero lampo dopo l’operazione: gli scatti a Dubai

Il mondo dei social, ormai è noto da tempo, è sempre più terreno fertile per odio ingiustificato o semplicemente critiche fuorvianti e fuori luogo. Come racconta Today, nel mirino degli haters pare sia finita nelle ultime ore anche Martina Colombari. L’ex Miss Italia è reduce da una situazione piuttosto spiacevole; aveva infatti raccontato sui social alcuni giorni fa di essere stata operata d’urgenza all’addome per una peritonite.

Martina Colombari operata d'urgenza all'addome/ Il video dall'ospedale: "Mi hanno curata e salvata"

Una volta smaltito lo spavento e l’esperienza sotto i ferri, Martina Colombari si è spostata a Dubai per l’inaugurazione di un nuovo locale dove tra l’altro erano presenti tanti altri volti noti: da Belen Rodriguez a Jennifer Lopez. Tutto nella norma, se non fosse che sui social qualcuno pare non aver gradito le tempistiche tra convalescenza tempestiva e volo a Dubai.

ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: "Carattere importante. Poca sopportazione"

Martina Colombari replica alle accuse degli haters: “C’è un limite nel volersi bene?”

“Com’è possibile che già fai il bagno”, questo uno dei commenti – come riporta il portale – agli scatti pubblicati da Martina Colombari intenta a divertirsi in piscina, proprio a Dubai. Incredibile che l’ex Miss Italia, dopo aver superato un’operazione, debba spendere del tempo per rispondere alle perplessità del web piuttosto fuori luogo. Eppure, con educazione e pragmatismo, Martina Colombari ha deciso di porre fine alle polemiche dando la sua versione dei fatti.

“C’è un limite nel volersi bene e voler stare bene? Avevo accettato l’invito per partecipare al party inaugurale di questo nuovo locale a Dubai, prima della mia emergenza medica”. Inizia così la replica di Martina Colombari alle accuse degli haters sui social, per poi proseguire: “Mi sono chiesta se onorare l’invito o rinunciare; alla fine ho scelto di venire, prendendo tutte le precauzioni del caso, ed ora eccomi qui, in un posto magnifico…In fondo, cosa guarisce meglio di un po’ di felicità?”.

ALESSANDRO COSTACURTA, MARITO DI MARTINA COLOMBARI/ "Siamo una coppia all'antica, proteggiamo la famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA