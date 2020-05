Martina Colombari/ “Agli haters rispondo col sorriso” (Vieni da me)

Pubblicità

Martina Colombari a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. La modella e attrice si è raccontata senza filtri nel salotto di Caterina Balivo, a partire dalle pesanti critiche ricevute dagli haters sui social network: «Io rispondo sorridendo, con la mia serenità, con un farmi scivolare addosso tutto quello che arriva. Trovo però che ci sia differenza tra commento e cattiveria, tra giudizio e polemica. Sentirmi dire che sono un palo della luce, che sono un uomo… sono commenti che possono creare problemi psicologici nelle donne e nelle persone: non è il mio caso, io so quanto sto bene nel mio corpo e come vivo la mia vita. Io ho trovato il mio equilibrio e devo rendere conto a me stessa ed alla mia famiglia».

Martina Colombari ha poi messo in risalto: «I social hanno un peso molto più grande degli altri media e si rivolgono ad un pubblico di giovani. Le piattaforme danno delle notizie, ma spesso non si cerca neanche la verità, la fonte… Hanno chiuso i bar dello sport e si sfogano sui social, dove c’è grande democrazia, il bello ed il brutto della democrazia è la grande libertà. Ma anche questa grande libertà va domata».

Pubblicità

MARTINA COLOMBARI A VIENI DA ME

A soli 16 anni Martina Colombari si è aggiudicata il titolo di Miss Italia, un’emozione a dir poco enorme: «Dopo la nascita di mio figlio, questa è la seconda emozione più forte della mia vita, non ne voglia mio marito per il nostro matrimonio, ma quel settembre del 1991 è stata una pietra importante per me. Perso qualcosa dell’adolescenza? Sì, ho perso gli anni belli, ho perso la spensieratezza, le stupidate che si fanno in quegli anni ed il guardare la vita con gli occhi di una ragazzina».

Martina Colombari ha poi messo in risalto a tal proposito: «È stato bellissimo ma ho iniziato subito a lavorare, ad essere grande: mi è mancata quella parentesi da bambina-ragazzina a donna adulta. Mi è mancato l’essere frivola, l’essere leggera…».



© RIPRODUZIONE RISERVATA