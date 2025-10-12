Martina Colombari provocata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: "Sei troppo perfettina, i problemi sono nella tua testa"

Martina Colombari e Luca Favilla si cimentano in un valzer delicato e avvolgente a Ballando con le Stelle, ottenendo riscontri positivi dalla giuria. Apre Selvaggia Lucarelli, con un commento ‘bastone e carota’. “Meglio delle altre volte ma trovo Martina troppo perfettina, manca cuore e anima in ciò che fa, deve dimenticarsi di tutte quelle cose partorite da lei. Problemi che ha solo nella sua testa…”, le parole di Selvaggia Lucarelli.

La giurata trova eccessivi e pesanti determinati concetti espressi dall’ex miss Italia nelle precedenti puntate. Martina Colombari, dal canto suo, non si tira indietro dal fare mea culpa. “Spero di avere un riscatto a 50 anni…”. Dagli spalti, intanto, arrivano i complimenti del marito Billy Costacurta, che le darebbe un bel dieci e si congratula con lei.

Martina Colombari divide la giuria di Ballando con le Stelle, ma le palette le sorridono

Tra gli opinionisti, invece, arriva la promozione di Alberto Matano che fa i suoi complimenti alla soubrette. “Ho trovato Martina molto presente. C’è un peso diverso nelle valutazioni dei giurati…”, la frecciatina rivolta alla collega Selvaggia Lucarelli.

Per i giurati il voto è comunque alto e positivo, dato che il totale delle palette sorride a Martina Colombari, che conquista la bellezza di ben trentasette punti. “C’è ancora tanto da ammorbidire, Selvaggia non sbaglia…”, precisa prima della chiusura Fabio Canino. Martina Colombari e Luca Favilla, ad ogni modo, volano in alta classifica.

