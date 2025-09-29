Martina Colombari e il complicato rapporto con il figlio Achille Costacurta: dettagli

Martina Colombari è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle e, dopo il debutto dello scorso sabato, sarà ospite de La Volta Buona per raccontare la sua esperienza. Quella di Ballando, per Martina, è anche una sorta di rivincita dopo i difficili momenti personali che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Ma, si proceda con ordine. Dal 2004, la showgirl è sposata con Alessandro “Billy” Costacurta, storico difensore del Milan, e insieme hanno avuto un figlio, Achille, nato nello stesso anno. La famiglia ha sempre cercato di vivere lontano dai riflettori, ma nel corso degli anni Achille è stato protagonista di alcuni episodi che hanno attirato l’attenzione mediatica su di lui.

In un’intervista a Verissimo, Achille ha spiegato di aver attraversato un periodo buio durante l’adolescenza, segnato dall’uso di sostanze e da un tentativo di suicidio all’età di 17 anni, quando si trovava in un centro penale minorile a Parma. “Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo“, ha dichiarato. In tutto ciò, Martina e Billy sono sempre rimasti vicini al figlio, supportandolo con amore e discrezione, cercando di capire il suo disagio e affidandolo alle cure di professionisti.

Martina Colombari: com’è oggi il rapporto con il figlio Achille Costacurta

Lo scorso anno, Achille Costacurta aveva nuovamente attirato l’attenzione per alcuni sfoghi inaspettati su Instagram, arrivando persino a rivolgere parole dure nei confronti della madre, Martina. Oggi, però, il loro rapporto sembra essere decisamente migliorato. A quanto pare, Achille sta progressivamente affrontando e superando le difficoltà legate alla salute mentale e al problema delle droghe, permettendo anche a Martina Colombari di vivere con maggiore serenità la sua esperienza a Ballando con le Stelle.