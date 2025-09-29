Martina Colombari e il lungo amore con Billy Costacurta: dettagli
Sabato scorso, 27 settembre, Martina Colombari ha iniziato la sua avventura a Ballando con le stelle come concorrente. Ma, andiamo a conoscere meglio la vita privata della showgirl. Com’è noto, da più di 20 anni è legata ad Alessandro “Billy” Costacurta, storico difensore del Milan. I due si sono incontrati nel marzo del 1996 grazie a un amico comune che ha permesso a Billy di parlare al telefono con Martina, che si trovava nel bel mezzo della popolarità post-Miss Italia. Da lì, è subito scoppiata la passione, sebbene, all’epoca, lui stava appena uscendo dal matrimonio con Floriana Lainati, mentre Martina arrivava dalla fine della relazione con Alberto Tomba.
Ad ogni modo, il loro amore ha avuto la meglio e hanno iniziato una lunga relazione, convolando a nozze nel 2004. Tuttavia, il matrimonio non è stato semplice. Difatti, per poter sposare Martina, Costacurta ha dovuto ottenere l’annullamento del suo precedente matrimonio presso la Sacra Rota. Ad ogni modo, tutto alla fine è andato nel verso giusto e, sempre nel 2004, è nato il loro figlio Achille, oggi 20enne. Nonostante le varie difficoltà vissute in famiglia, i due sono rimasti sempre molto uniti, ad eccezione di una piccola crisi vissuta circa due anni fa.
Martina Colombari: la crisi con Billy Costacurta
Nel 2023, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno attraversato la loro unica crisi. Per qualche mese si sono allontanati, arrivando anche ad avere brevi relazioni con altre persone, senza però mai iniziare un’altra storia seria o significativa. Alla fine, però, il loro duraturo amore ha avuto la meglio e, dopo pochi mesi, sono tornati insieme più uniti di prima. Oggi, infatti, appaiono sereni e affiatati, con l’ex calciatore che supporta in pieno la nuova avventura della moglie a Ballando con le stelle.