Delfina è la madre della showgirl e attrice Martina Colombari, tra le concorrenti di Ballando con le Stelle 2025. La donna è molto riservata.

Martina Colombari è una delle protagoniste di quest’anno come concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle 2025, sicuramente tra le concorrenti più attese. L’ex Miss Italia ha fatto spesso parlare sia per la sua carriera che per la sua vita privata ed ancora oggi si parla di diverse cose che la contraddistinguono.

Per anni Martina Colombari è stata legata all’ex sciatore Alberto Tomba mentre poi si è legata e sposata all’ex calciatore del Milan Billy Costacurta. I due hanno un figlio di nome Achille ed anche durante la trasmissione hanno raccontato alcune vicende personali che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni. Ma Martina ha avuto anche un’infanzia particolare, con la madre Delfina e suo padre Maurizio.

I genitori di Martina Colombari hanno avuto la donna da giovanissima quando suo padre aveva 20 anni e sua madre solo 17 anni. Questo ha caratterizzato sicuramente la sua infanzia, avere genitori cosi giovani non è semplice e la donna ha raccontato che i genitori lavoravano insieme in un ristorante, Martina raccontava: “Mia madre mi veniva a prendere con i panini e facevamo i compiti sulla spiaggia, poi però in estate scompariva. Tornava alle dieci di sera dal ristorante” e la donna ha raccontato che viveva con i nonni paterni.

Martina Colombari e il legame con la madre Delfina

Parlando del legame con i genitori e con la madre Delfina Martina Colombari ha raccontato dei suoi inizi e ha svelato: “Mia madre faceva di tutto affinchè non mi montavo la testa, le dicevo che forse vincevo Miss Italia e lei rispondeva stupidaggini” e Martina ha svelato poi che il padre invece voleva che rinunciasse allo scettro di Miss Italia.

In generale – eccetto per qualche intervista di Martina – non si conoscono dettagli riguardo la madre della Colombari in quanto la signora Delfina è estranea al mondo dello spettacolo. In questa edizione di Ballando con le Stelle la donna si è aperta anche riguardo alla sua famiglia raccontando tra l’altro anche del loro divorzio.

Parlando a Ballando con le Stelle ha svelato: “I miei si sono separati quando mio figlio aveva 5-6 anni, io ero già adulta però abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo una chat con noi tre, mia madre usa lunghi messaggi mentre mio padre è più riservato” e in generale la donna ha raccontato che i suoi genitori sono comunque in buoni rapporti.