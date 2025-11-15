Martina Colombari chi è: la concorrente di Ballando con le stelle ha sposato Billy Costacurta, ex giocatore del Milan, nel 2004. Insieme hanno un figlio

Martina Colombari, nata a Riccione nel 1975, nel 1991, a soli 16 anni, è stata eletta Miss Italia. Da quel momento è cominciata la sua carriera come modella che l’ha portata a calcare i palchi più importanti del mondo, sfilando per i brand più prestigiosi. Martina, con alle spalle una carriera ventennale nella moda, si è poi dedicata anche al mondo della tv e della conduzione. La ex modella e attrice si è legata a Billy Costacurta, ex calciatore del Milan, dopo la storia con Alberto Tomba, durata quattro anni: con l’ex difensore l’allora modella ha avuto un figlio, Achille. I due sono poi convolati a nozze nel 2004. Un amore che dura da più di trent’anni il loro e che ancora oggi, per quanto cambiato, prosegue con affetto e rispetto.

Parlando della storia con il marito, Martina Colombari ha confessato: “Non ci saltiamo addosso tutte le notti ma fisicamente gli piaccio ancora molto”. La loro è una relazione felice, che prosegue ancora oggi: “Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore” ha aggiunto Martina, felice che il suo matrimonio prosegua in un mondo in cui le relazioni stabili non sono più all’ordine del giorno.

Martina Colombari, chi è: il rapporto con il figlio Achille

Martina Colombari è mamma di Achille, un ragazzo che in passato ha dovuto fare i conti con non pochi problemi. Il figlio di Martina e Billy Costacurta, infatti, ha sofferto di depressione e ha abusato a lungo di droghe: lo stesso Achille ha raccontato di aver, in passato, tentato persino il suicidio. Con il tempo, e dopo ben sette TSO, Achille è riuscito a riprendere in mano la sua vita: dal canto loro Martina e Alessandro si sono fatti seguire da esperti per capire come comportarsi con il ragazzo, che fortunatamente oggi sembra stare meglio.