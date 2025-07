Martina Colombari festeggia i suoi 50 anni a Riccione: una festa elegante sulla spiaggia con amici e familiari

Martina Colombari ha festeggiato i suoi 50 anni nella sua amata Riccione, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici più cari. Niente location esotiche o party esclusivi in città lontane: l’ex Miss Italia ha scelto di tornare a casa, sulla sabbia familiare che ha visto nascere i suoi sogni e percorrere i primi passi di una carriera che continua a brillare.

Maneskin, ritorno in vista? Damiano David choc: "Con la band non è finita"/ "Ecco cosa ci serve oggi"

Una festa con amici e familiari nel ristorante gestito dai suoi zii e da suo padre Maurizio, il Compreso Iva sulla spiaggia, Kiki Beach, ha celebrato questo importante traguardo della vita.

Il momento è stato vissuto con semplicità ma anche con grande stile, ma è stato anche l’occasione per condividere con il pubblico un momento di profonda riflessione. Martina ha affidato a un lungo post social il suo pensiero sul tempo che passa, su ciò che conta davvero, sul valore della gratitudine.

I Coma Cose si sono lasciati?/ Nuova segnalazione su California: "Con la nuova fiamma..."

Martina Colombari ha compiuto 50 anni

“50. Un numero rotondo. E chissà perché celebrato più dei 49, o dei 51, di altre scadenze dispari. Quindi 50 appare più importante, più regale, una cifra che sa di traguardo. Cosa, chi ringrazi? La vita, anzitutto. Prima dei genitori, degli amici, degli amori, degli affetti. “ Scrive su Instagram – “La vita è il dono che scarti ogni giorno mentre ti circondano la cronaca, la sofferenza. Le guerre che non pensavamo di rivivere, di rivedere nemmeno e solo in tv. La vita è la tua lotta lontana dalle miserie umane, ma il percorso su cui calpesti ogni sterco quotidiano e festeggi le piccole effimere vittorie.“

Dino Giarrusso: “Lite con Veronica Gentili? Ecco la verità”/ “All’Isola dei Famosi vittima del pregiudizio”

Ma a incuriosire fan e appassionati di moda è stato soprattutto il look scelto per la serata. Una cena sulla spiaggia, un tramonto riccionese a fare da cornice e, naturalmente, un outfit capace di catturare l’attenzione senza risultare eccessivo. Come spesso accade con Martina, l’equilibrio tra sobrietà e fascino si è rivelato impeccabile.

Per il suo cinquantesimo compleanno, Martina Colombari ha optato per un abito lungo color sabbia, monospalla. Il vestito, esaltava la silhouette della ex Miss: nessun gioiello vistoso, nessun eccesso e capelli sciolti.Un look che ha raccontato la sua idea di bellezza: naturale, consapevole, libera.

Se il party sulla spiaggia ha avuto il sapore dell’affetto condiviso, il vero regalo che Martina ha voluto concedersi per celebrare questa importante tappa è di tutt’altro genere: un’esperienza trasformativa, ossia il desiderio di percorrere il Cammino di Santiago in solitaria. Un progetto che aveva già confidato in passato, e che ora sembra pronto a concretizzarsi. Un modo per riconnettersi con se stessa, con la natura e con il silenzio.

“50. Di gioie e delusioni, vittorie e sconfitte, di lotte quindi perché queste riassumono la nostra vita. La mia vita, che ringrazio. La fortuna di essere qui a dirlo, con enorme speranza. E fiducia. Grazie a tutti voi, per gli auguri, i messaggi e i doni d’affetto ricevuti” Conclude il volto amato della TV