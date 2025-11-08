Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025: netti miglioramenti per l'ex Miss Italia, tra le papabili candidate alla vittoria finale

Martina Colombari e Luca Favilla: netta crescita a Ballando con le stelle 2025

Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2025 questa sera, sabato 8 novembre, in prima serata come sempre su Rai 1. Tra le coppie in gara ritroviamo quella composta da Martina Colombari e Luca Favilla, che stanno ben impressionando nelle ultime settimane e che possono essere tra le papabili candidate alla vittoria finale, frutto di un miglioramento continuo soprattutto da parte dell’ex Miss Italia.

Chi è Achille Costacurta, figlio Martina Colombari/ La diagnosi ADHD e tentato suicidio: "Non ne potevo più"

Il suo percorso nel dance show di Milly Carlucci è iniziato in maniera lineare per poi conoscere una crescita esponenziale soprattutto nel corso delle ultime puntate. Due sabati sera fa, infatti, è arrivata la vittoria al fianco del suo partner grazie ad un emozionante ballo contemporaneo sulle note de La cura per me, il successo sanremese di Giorgia; tanti 9 e 10 tra le votazioni della giuria, che l’ha portata alla vittoria di puntata.

Martina Colombari, chi è la madre Delfina/ "Faceva di tutto per non farmi montare la testa", poi il divorzio

Ottima performance anche la scorsa settimana, quando si sono esibiti sulle note di una sensuale salsa che ha messo in mostra il loro talento e i progressivi miglioramenti della Colombari. La coppia ha fatto incetta di complimenti dalla giuria, con Carolyn Smith che l’ha addirittura definita “la salsa più sensuale che abbia mai visto“. Alla fine per loro è arrivato un buon secondo posto, alle spalle del vincitore Fabio Fognini.

Martina Colombari candidata alla vittoria, ma la concorrenza è agguerrita

Il percorso di Martina Colombari e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025 prosegue dunque in netto crescendo e, considerato il clamoroso exploit delle ultime puntate, possono essere loro i papabili candidati alla vittoria finale.

Martina Colombari ha tradito suo marito Billy Costacurta?/ Ammissione di coppia: "Ci furono crepe tra noi..."

La concorrenza è certamente agguerritissima e tra le favorite troviamo anche Barbara D’Urso e Francesca Fialdini, ma l’ex Miss Italia, al fianco del suo partner di danza, si sta difendendo bene e mostrando progressi settimana dopo settimana. Oltre ad un fisico smagliante e ad una innata sensualità, la concorrente sta avendo netti miglioramenti ed è entrata nel cuore del pubblico: riuscirà a confermarsi anche nella puntata di questa sera?