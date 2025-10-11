Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le Stelle: la coppia non è ancora esplosa nonostante l'innegabile qualità di entrambi

Tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, show del sabato sera su Rai 1, c’è anche Martina Colombari, che fino a questo momento non ha convinto. Nonostante un passato come showgirl, che l’ha vista spesso anche come ballerina, con Luca Favilla a Ballando con le Stelle non ha convinto come si sarebbero aspettati alla vigilia un po’ tutti, giudici e pubblico compresi.

Martina Colombari, infatti, non è riuscita a convincere la giuria né all’esordio, né nella seconda puntata dello show. Già al debutto a Ballando con le Stelle, Martina Colombari è risultata troppo impostata. Nonostante i movimenti fossero corretti ed eseguiti in maniera pulita, il ballo della showgirl non è risultato emozionante.

La terza puntata in onda questa sera, però, potrebbe essere quella della svolta. Sempre più in sintonia con Luca Favilla che ha cominciato a comprendere il suo modo di fare, l’ex Miss Italia è pronta a stupire e, per farlo, potrebbe puntare, insieme al suo maestro, su un ballo movimentato anche per movimentare una serata che comincerà intorno alle 23 e finirà dopo le 2 di notte.

Oltre a temere il giudizio del pubblico, come tutti i concorrenti di Ballando con le stelle che non sono ballerini professionisti, anche Martina Colombari teme il giudizio della giuria che, finora, non è stata morbida nei suoi confronti. Per alleggerire la tensione in vista della nuova puntata, così, la Colombari ha dato vita ad un simpatico siparietto con Luca Favilla durante le prove generali in studio.

Approfittando dell’assenza di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Mariotto e Selvaggia Lucarelli, la Colombari e Favilla si sono trasformati per un attimo in giudici. La Colombari ha così ammesso che le piacerebbe essere, per una volta, Carolyn Smith ed essere, quindi, un’esperta di ballo.