Martina Colombari con Luca Favilla in crescita a Ballando con le stelle: i due da diverse puntate continuano a risultare tra i migliori

Dopo un inizio non proprio convincente, Martina Colombari con Luca Favilla sembrano sempre più complici a Ballando con le Stelle e in particolar modo la concorrente appare in crescita. Inizialmente bloccata e poco sciolta, la showgirl è riuscita negli ultimi appuntamenti a mostrarsi più libera: complice la sorpresa del figlio Achille, che qualche settimana fa è approdato in studio per seguire da vicino la mamma.

Martina Colombari chi è: marito Billy Costacurta e figlio Achille/ "Il rapporto è cambiato ma..."

Dopo aver vinto la quinta puntata ed essere arrivati terzi nella sesta, in quella di sabato scorso i due si sono classificati al quinto posto, apparendo però tra i migliori. I commenti, nei confronti di Martina Colombari, non fanno altro che sottolineare come sia cresciuta in maniera importante: il pubblico, infatti, ha notato un cambiamento radicale nella concorrente che ora si preannuncia una sfidante molto agguerrita di Francesca Fialdini, Barbara D’Urso e Andrea Delogu, nella speranza che possa rientrare in gioco.

Chi è Achille Costacurta, figlio Martina Colombari/ La diagnosi ADHD e tentato suicidio: "Non ne potevo più"

Martina Colombari con Luca Favilla in crescita a Ballando con le stelle: cos’è cambiato

Tornando a Martina Colombari, la sua ultima esibizione è piaciuta molto al pubblico di Ballando con le stelle che ne ha apprezzato la leggiadria e la carica. I due, dopo un inizio traballante, sono sembrati molto in crescita. Ma cos’è cambiato nella concorrente? C’è, sicuramente, una maggiore consapevolezza dei movimenti e del proprio corpo in posta, che ha dato a Colombari l’occasione di sentirsi più libera perché più sicura di sé stessa. Che sia, dunque, podio certo questa sera?

Martina Colombari, chi è la madre Delfina/ "Faceva di tutto per non farmi montare la testa", poi il divorzio

Il quinto posto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non racconta in maniera accurata la crescita di Martina Colombari con Luca Favilla. Dopo aver vinto la quinta puntata e aver ottenuto il terzo posto nella sesta, i due sono scesi leggermente in classifica ma risultando comunque tra i migliori, come dimostrano anche i commenti del pubblico. Oggi, per l’ottava puntata, i due vogliono confermarsi ancora una volta tra i “big”.