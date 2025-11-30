Martina Colombari e Luca Favilla conquistano la giuria di Ballando con le stelle 2025 ma Mariotto gela: "Perfetti ma zero sentimento"

Anche nella puntata del 29 novembre 2025, Martina Colombari è riuscita a conquistare la giuria. Il suo è un percorso di costante crescita, che ha raggiunto il suo picco grazie all’esibizione di un tango argentino con il suo maestro Luca Favilla. Una performance che ha ottenuto voti altissimi – tre 10 e due 9, per un totale di 48 punti – e che ha ottenuto complimenti incredibili, a partire da Ivan Zazzaroni.

“Io l’ho trovato pazzesco, – ha infatti esordito il giurato – hai una definizione delle figure da professionista. Elegante, precisa, perfetta… dei tango così difficilmente l’ho vista”. Fabio Canino l’ha addirittura definita “La cosa più bella che ho visto negli ultimi 3 anni”. Grandi soddisfazioni, per Martina, anche da Carolyn Smith, che di lei ha detto: “Da manichino a ballerina, sei stata sorprendente”.

Selvaggia Lucarelli e Mariotto pungono Martina Colombari a Ballando con le stelle: “Perfetta ma zero emozione”

Qualche critica è invece arrivata da Selvaggia Lucarelli e Mariotto, che hanno concordato nel dire che la performance di Martina Colombari a Ballando con le stelle era sì perfetta ma con poca emozione. “Era fatto così bene che a tratti sembrava un tutorial: come si balla un tango. – ha esordito Lucarelli – Era perfetto, la proiezione di ciò che sei, davvero ammirevole, a tratti così tecnico che mi è mancata un po’ di passione. Se dovessi trovare un difetto, mancava solo un po’ di emozione”. Mariotto ha concluso: “Niente emozioni ma molto fatto bene, ma c’è il fatto che tu sei fatta così”.