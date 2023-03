Martina Colombari e Achille Costacurta, chi sono Mamma e Figlio Pechino Express/ “Lui è il collante di tutto”

Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e Figlio sbarcano a Pechino Express 2023

Martina Colombari e Achille Costacurta fanno parte del nuovo cast di Pechino Express 2023 e gareggiano in coppia con il nome di Mamma e Figlio. La showgirl e il figlio maggiorenne sono pronti a mettersi alla prova in un lungo gioco itinerante, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e mostrare al “mondo” la loro alchimia speciale. In una bella intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera, la fotomodella ha parlato del rapporto instaurato con Achille ammettendo di non essere ancora pronta a separarsi da lui e di faticare all’idea di accettare la sua crescita. “Se Achille dice che vuole andare a vivere da solo, Ale contempla l’idea che possa arrangiarsi e mettersi alla prova. Io davanti alla prospettiva di non vederlo nel suo letto in camera mi sento male”, ha confidato Martina Colombari.

“Credo che non sia pronto, poi la verità è che accettare che un figlio cresca e non ti appartenga più è la cosa più dolorosa del mondo”, ha aggiunto la madre di Achille. La showgirl non vede l’ora di mettersi alla prova in Pechino Express 2023, al fianco di suo figlio adolescente, una fase dell’età sicuramente delicata. “Ho la presunzione di avere sempre contezza di ciò che fa mio figlio Achille anche se ha diciotto anni ed è maggiorenne. I ragazzi di oggi non conoscono il significato delle parole spazio e tempo. Sono focalizzati sul presente, sull’ottenere tutto e subito, senza sacrifici”, le sue parole.

Martina Colombari e il debutto del figlio Achille Costacurta alla fashion week

Come dicevamo, mamma e figlio vanno d’amore e d’accordo. Achille Costacurta e sua madre Martina Colombari condividono anche alcune passioni e nei mesi scorsi, il ragazzo ha fatto il suo debutto alla Fashion Week. Achille ha accompagnato la mamma allo show di Iceberg e ne ha approfittato per vestirsi in coordinato con lei con un look originale e rock. Martina e Achille, ovviamente, non sono passati inosservati e in molti si sono chiesti chi fosse quel giovane ragazzo al suo fianco.

I più attenti, naturalmente, hanno subito capito che si trattava dell’amato figlio avuto meno di vent’anni fa dal suo grande amore, nonché ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta. Adesso per la coppia formata da Martina e Achille inizia una nuova interessante avventura lungo le rotte di Pechino Express 2023.

