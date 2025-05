Martina Colombari e Alessandro Costacurta tornano in tv, insieme, nella puntata speciale de L’Eredità, il game show di successo condotto da Marco Liorni in prime time su Rai1. La coppia è tra le più longeve del mondo dello spettacolo: correva l’anno 1996 quando una giovanissima Martina Colombari, aveva soli 21 anni, conosce Alessandro Costacurta, 30enne. Entrambi erano all’apice delle rispettive carriere: lei ex Miss Italia e lui uno dei campioni del calcio italiano. Scatta la scintilla tra i due che, nel giro di poco tempo, diventano una delle coppie più ricercate dal gossip. Le loro foto campeggiano su tutti i magazine di gossip e non solo accrescendo la loro fama e popolarità.

Ma come è nato l’amore tra i due? A rivelarlo dalle pagine del Corriere della Sera è stata Martina Colombari: “ci siamo conosciuti al telefono tramite un amico in comune. Da tempo voleva conoscermi”.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta: dal primo incontro alla crisi

Dopo quell’incontro telefonico, Martina Colombari e Alessandro Costacurta si conoscono per puro caso durante una sfilata di Armani. Qualche giorno dopo c’è stato il primo appuntamento suggellato anche da un lungo e passionale bacio. Martina e Alessandro diventano una coppia, anche se durante tutti questi anni d’unione non sono mancati momenti di crisi. Proprio la ex Miss Italia dalle pagine del settimanale Oggi ha confessato: “dopo 10 che eravamo insieme ci siamo allontanati”. Tra i motivi della crisi la Colombari ha detto che ha iniziato a sentirsi trascurata e non più considerata come la regina di casa.

Una crisi talmente profonda e difficile, che la coppia decide di separarsi per un periodo. Entrambi vivono anche delle nuove relazioni, ma alla fine si ritrovano più innamorati e complici che mai. “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì” – ha detto la Colombari. A distanza di più di 30 anni, la ex Miss Italia non ha dubbi: “Il nostro è stato un amore vero, il mio primo fidanzato”.