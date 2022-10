Martina Colombari e Billy Costacurta concorrenti di Pechino Express?/ L’indiscrezione

Martina Colombari e Billy Costacurta nuova coppia di Pechino Express

Le riprese della nuova edizione di Pechino Express stanno già iniziando, e le prime indiscrezioni cominciano a circolare. La coppia Martina Colombari e Billy Costacurta, a quanto sostiene Oggi, dovrebbero essere tra i concorrenti del reality show condotto da Costantino Della Gherardesca.

I due sono sposati da diversi anni e, sembra, che abbiano deciso di mettersi in gioco insieme. Tornano, dunque, i viaggi spericolati e le avvenute dell’amato programma che, in base alle indiscrezioni, vedrà la partecipazione anche dell’imprenditore Joe Bastianich. Non si è certi di nulla ancora, neanche sulla location di Pechino Express anche se, in base al settimanale, sembra che si ambienterà nel Bornio.

Martina Colombari parla della storia con Billy Costacurta

Martina Colombari, in un’intervista di mesi fa, ha raccontato il periodo difficile in cui ha conosciuto Billy Costacurta. Come riporta FanPage, l’attrice ha raccontato di essere stata discriminata dalle altre donne all’inizio della sua relazione; la ignoravano e non la salutavano : ”

“Eh beh da chi te lo aspetti? Dagli uomini? Noi donne non siamo furbe: dovremmo essere più brave. Ci dovrebbe essere solidarietà femminile, invece pensiamo sempre di essere in rivalità una con l’altra, dove non arrivo io arrivi tu. Venivo ignorata e ci stavo male. Avevo vent’anni arrivavo a San Siro, nessuno mi salutava, non mi rivolgevano la parola, tutte si giravano dall’altra parte“. Poi Martina Colombari ha parlato della discriminazione per via della sua bellezza: “In alcuni ambienti la mia bellezza creava problemi, sono stata discriminata. Prima della mia persona arrivano le gambe e la faccia e vengo “filtrata”in base a quello.” Poi, l’attrice conclude il suo discorso toccando il tema dell’inclusione: “Si parla sempre di inclusione, ma questo deve essere valido anche per la bellezza, non solo per la razza, la religione o la taglia”.

