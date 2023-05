Martina Colombari e Costacurta in crisi?/ “Neanche io mi innamorerei di me”

Martina Colombari, cosa succede con Costacurta? Il messaggio social sospetto

Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno di recente festeggiato 27 anni insieme. La coppia ha superato difficoltà, pregiudizi, crisi e tradimenti uscendone sempre più unita. Questa volta, però, potrebbe essere successo qualcosa di irreparabile. L’attrice ha condiviso un messaggio sui social che farebbe sospettare una crisi con suo marito e che ha allarmato i fan.

Achille Costacurta, figlio Billy denunciato/ Avrebbe tirato un pugno a un vigile

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza” scrive Martina Colombari. Non è ancora chiaro se la coppia si stia separando, ma quel insistere sul tema della solitudine è sicuramente sospetto.

Martina Colombari su Pechino Express/ "Prima della gara ho pianto tutta la sera..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari e la crisi con Costacurta: “Fu una crepa vera”

Martina Colombari e Alessandro Costacurta hanno già attraversato una crisi profonda nella loro coppia. A confermarlo è la stessa attrice che, ai microfoni del settimanale Oggi, ha parlato delle difficoltà di coppia: “Dopo una decina d’anni che eravamo insieme.”

E ancora: “Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Martina Colombari aggiunge: “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

MAMMA E FIGLIO, MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA/ Eliminati da Pechino Express

© RIPRODUZIONE RISERVATA