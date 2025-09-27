Ballando 2025, Colombari rompe il ghiaccio: “Siamo all’asilo?”. Siparietto social con Brilli, Delogu e D’Urso, Paolo Belli tra risate e battute.

Martina Colombari a Ballando con le Stelle: frecciate con gli altri concorrenti

Manca pochissimo all’inizio di Ballando con le Stelle 2025 e già sono arrivate le prime frecciatine tra i concorrenti. Durante i preparativi e le prove, gli aspiranti ballerini (e vincitori) si confrontano l’uno con l’altro per preparare l’edizione condotta da Milly Carlucci. Si tratta di una delle stagioni in assoluto più attese di sempre per via della presenza di Barbara d’Urso nel cast, ed è proprio lei che la Colombari ha punzecchiato. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Tra i concorrenti più amati e che destano più curiosità in assoluto c’è anche Martina Colombari che aveva annunciato la sua partecipazione a Ballando con un video in montagna. In coppia con Alessandro Favilla, l’ex Miss Italia si è fatta un video insieme a Barbara d’Urso, Andrea Delogu e Nancy Brilli e dice: “Ma siamo all’asilo o cosa?“. Da lì partono una serie di frecciate, punzecchiature, battute al veleno tra i concorrenti che sono entrati un po’ in rivalità già prima dell’inizio dello show. Intanto, Paolo Belli è insieme a loro e dice: “Quando c’è Belli le donne così, guarda…”.

Ballando con le Stelle 2025, il cast è già agguerrito?

Ci aspetta una splendida stagione di Ballando con le Stelle 2025, con protagonisti d’eccezione. Forse, oseremmo dire, è uno dei cast più interessanti di sempre, con personaggi davvero VIP quali Marcella Bella, Francesca Fialdini,Maurizio Ferrini,Filippo Magnini,Beppe Convertini,Fabio Fognini e Rosa Chemical. Insieme a loro, ovviamente, tanti dei ballerini professionisti che hanno fatto la storia del programma, tra cui Giovanni Pernice, protagonista di un innamoramento fortissimo con Bianca Guaccero lo scorso anno. Non dimentichiamo poi i giudici: Selvaggia Lucarelli sarà con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, il parterre anch’esso storico del talent di Milly Carlucci. In tutto ciò, Martina Colombari spicca tra le concorrenti più ‘agguerrite’ e con voglia di dimostrare al pubblico Rai di avere la stoffa anche per ballare in modo impeccabile.

