Alberto Tomba, chi sono le ex fidanzate: "Con Martina Colombari ci siamo voluti bene. Tante storie le ho nascoste"

Il celebre campione di sci Alberto Tomba, capace di segnare una generazione di sportivi in Italia, è stato anche un sex symbol e spesso è finito tra le pagine di gossip. Alberto Tomba ha infatti raccontato in alcune occasioni le sue storie, una di queste con Martina Colombari, oggi moglie di Alessandro Costacurta, ma che per diverso tempo è stata legata all’ex sciatore, formando una coppia molto amata e seguita del gossip. Sono tante le donne avvicinate ad Alberto Tomba, una di queste è stata la stessa Colombari, ma tra le tante Tomba ha confidato di aver perso il conto: “Si avvicinavano prima di tutto perché ero famoso: non è facile tenere i conti… Comunque, altri tempi, ma il corteggiamento era più bello una volta”.

Rievocando invece la sua storia d’amore con Martina Colombari, Alberto Tomba ha raccontato: “Io e lei non abbiamo litigato… Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede” ha confidato l’ex campione di sci smentendo alcune voci circolate negli anni.

Alberto Tomba ex fidanzate, chi sono: “Ho perso il conto”

Una donna dietro l’altra, spesso si avvicinavano per interessi, Alberto Tomba ha raccontato in più occasioni di non essersi fatto mancare niente sotto quel punto di vista. Riguardo a quanto vissuto, l’ex sciatore ha confidato di aver vissuto una relazione importante, soffermandosi invece sulle relazioni, una di queste con una meravigliosa ragazza, Janina, miss Finlandia.

In una intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera, Alberto Tomba ha raccontato: “Ne ho nascoste tante: una volta non c’era, come oggi, la privacy a tutelare” ha confidato l’ex sciatore rievocando le sue relazioni finite male nel corso degli anni.