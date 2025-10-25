Martina Colombari e Luca Favilla riusciranno a conquistare il podio nella puntata di Ballando con le Stelle 2025 del 25 ottobre? Gli indizi

Martina Colombari e Luca Favilla sono una delle coppie più attese in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025. Come più volte sottolineato, non tutti possono cominciare al meglio, ma il percorso di Martina Colombari e Luca Favilla inizia ad ingranare, come dimostrato nella performance della scorsa settimana.

Nel corso della trasmissione, la Colombari ha infatti raccolto elogi da parte della giuria, a partire da Zazzaroni, che ha dichiarato: “La cosa che mi ha stupito tantissimo, è stato uno sbaglio ma un pregio, siete andati bene, coordinati ed ironici, continuate cosi”. Anche Fabio Canino ha incoraggiato la concorrente, dicendole: “Sei nella fase in cui non ti fidi ma pian piano ti stai sciogliendo sempre di più, migliorerai e non ti girerai più”. Quasi tutta la giuria è apparsa abbastanza soddisfatta delle ultime prove a Ballando con le Stelle, il che sembrerebbe darci un indizio importante sulla performance di questa sera: se Martina riuscirà a mantenere questo livello, potrebbe stavolta conquistare il podio.

Martina Colombari e Luca Favilla, prospettive future a Ballando con le Stelle

Insomma tanti elogi per Martina Colombari, anche da parte di un giurato spesso critico come Selvaggia Lucarelli. che ha confermato le parole di Zazzaroni, ed ha avuto uno scambio di battute dove Martina ha ringraziato per i consigli delle ultime settimane. Mariotto, invece, le ha detto: “Hai movenze da modella, ma non è una critica, io penso che è un bene. La giuria vuole tutto subito ma serve tempo e tu pian piano cominci a dare filo da torcere alla Fialdini”. La priorità della Colombari è dunque mantenere le aspettative, e fare un passo importante in questo suo percorso televisivo e personale.