Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le Stelle: dopo l'esordio non convincente, è pronta a sciogliersi nella seconda puntata?

Non è stato memorabile l’esordio di Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le Stelle. Nella prima puntata i due si sono esibiti sulle note di un tango ma non hanno ottenuto il punteggio sperato. La loro esibizione, infatti, ha lasciato qualche interrogativo di troppo e i giudici non hanno premiato la loro prova, convinti che possano dare molto di più. Dopo il successo nella scorsa edizione, nella quale Luca Favilla ha fatto coppia con Federica Nargi ottenendo il terzo posto complessivo, il ballerino spera di ripetersi al fianco della splendida Martina Colombari, ma per farlo la coppia dovrà senz’altro cambiare passo.

Martina Colombari e Luca Favilla si sono posizionati all’ottavo posto: una prestazione dunque non tra le peggiori della serata, considerando altre quattro posizioni sotto a loro, ma comunque di certo non tra le migliori. A non convincere sarebbe stata l’impostazione eccessiva della concorrente, che non si sarebbe lasciata andare al tango come avrebbero voluto i giudici.

Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le Stelle: “Ecco perché ero così rigida”

A non convincere della prestazione di Martina Colombari con Luca Favilla, all’esordio a Ballando con le Stelle, sarebbe stato l’eccessivo autocontrollo di lei, che non si sarebbe lasciata andare al ritmo sinuoso del tango, risultando un po’ troppo impostata e poco libera. Per questa ragione i giudici non l’hanno premiata con i voti che avrebbe sperato di vedere su quelle palette. A spiegarne la ragione è stata proprio lei: “Su quel palco scende Martina, non un personaggio. Sono stata accusata dalla giuria di essere troppo rigida ma la vita mi ha portato a strutturarmi tanto“.

Dunque, il background e le esperienze di vita hanno sicuramente segnato Martina Colombari, portandola anche in questa esperienza a non essere totalmente libera come vorrebbe. Nelle prossime puntate, comunque, Martina potrebbe sciogliersi e magari stupire la giuria.