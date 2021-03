Martina Colombari ex fidanzata Alberto Tomba/ “Mi mise all’angolo, diventai scomoda perché..”

Martina Colombari si racconta in una simpatica intervista rilasciata alla rivista F. Affascinante e ironica, l’ex Miss Italia snocciola aneddoti, ricordi e considerazioni tra passato, presente e futuro. Parla della storia d’amore con Alberto Tomba, del matrimonio con l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta, con cui procede tutto a gonfie vele, e di cinema. Con Billy prosegue tutto alla grande, anche da un punto di vista fisico: “Se non mi sbuccio più le ginocchia? Adesso abbiamo il parquet”, dice sorridendo la Colombari, “quindi al massimo ho dei lividi. Insomma, tutto a posto. Tra l’altro quella moquette, che era nella sua prima casa, la odiavo”. La showgirl, chiaramente ironica, fa riferimento a quelle dichiarazioni secondo cui il sesso con l’ex calciatore del Milan le procurava dei graffi alle ginocchia. La Colombari si definisce un vulcano pieno di energia, una donna a cui piacciono le cose in grande. Insomma l’opposto di Costacurta, suo marito: “Se tu ami una persona secondo me lo devi urlare, gridare al mondo“.

Martina Colombari, la storia con Alberto Tomba: “mi è dispiaciuto tanto”

Nell’intervista la Colombari torna sulla sua storia d’amore con Alberto Tomba, vissuta con più bassi che alti. “Il nostro rapporto andò avanti per un altro anno, ma poi finì. Venni messa in un angolo, dalla famiglia, da tutto l’entourage, con lui fomentato da loro. Quando diventi la compagna della persona più famosa del mondo in quel momento dopo il Papa, o rimani nella sua ombra o se solo ti fai sentire, vedere, prendi l’iniziativa di qualcosa diventi scomoda“, racconta la showgirl. Su uno degli argomenti più caldi di momento, ovvero le presunte molestie da parte di alcuni registi del mondo dello spettacolo, la Colombari difende la categoria. Si ritiene fortunata, ma in realtà non sembra dare credito a tutte le chiacchiere in tema: “Non è mai successo che un regista mi abbia sbattuto contro un muro senza farmi uscire dalla stanza… Le avance ci sono state, niente di più. Forse sono stata fortunata. E anche accorta”.



