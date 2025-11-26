Martina Colombari e i presunti ‘veleni’ con Barbara D’Urso: la verità sulle parole nel dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025.

Martina Colombari non è passata inosservata nelle ultime puntate di Ballando con le stelle 2025; tanto per le esibizioni e per i suoi racconti toccanti, quanto per le recenti esternazioni che in molti hanno tradotto come ‘veleni’ tra lei e Barbara D’Urso. Per chi se lo fosse perso, galette sarebbero state delle clip dove si vede la conduttrice quasi fare il verso alla collega: “Se le danno il tesoretto”, frase che poco prima aveva pronunciato in diretta proprio la D’Urso. Neanche a dirlo, un polverone si è alzato e tra social e addetti ai lavori si è innescata una spirale di rumor a proposito di frizioni, per l’appunto, tra Martina Colombari e Barbara D’Urso.

Tradimento Martina Colombari e Billy Costacurta: "Entrambi abbiamo avuto un altro"/ Come sono i rapporti oggi

Ma qual è la verità? Ci ha pensato direttamente Martina Colombari a chiarire la natura delle sue esternazioni su Barbara D’Urso nel dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025. Come riporta Biccy, la concorrente si è raccontata a ‘Ballando Segreto’ mettendo in evidenza ciò che l’avrebbe spinta a ripetere quella frase. “Sono stata fraintesa, mi riferivo al fatto che per una volta che ero prima preferivo rimanerci”. Dunque, sarebbe pura casualità che quelle frasi siano state indirizzate nei confronti di Barbara D’Urso; a suo dire il pensiero era dunque generale. “Qualsiasi persona avesse preso il tesoretto mi avrebbe dato fastidio”.

Achille Costacurta, figlio Martina Colombari: dalle droghe al tentato suicidio/ "Fatto tutto per salvarlo"

Martina Colombari: “Ballando con le stelle 2025 vicino alla fine? Mi mancherà tutto…”

Niente ruggini dunque a Ballando con le stelle 2025 con Barbara D’Urso, almeno stando a quanto raccontato da Martina Colombari rispetto a quella frase – che ai molti era sembrata velenosa – nel dietro le quinte dello show di Milly Carucci. Sempre nello spin off del programma la conduttrice ha ampliato il discorso parlando dei suoi obiettivi nel talent e di quella che sarà la percezione una volta finito il percorso, ormai agli sgoccioli. “Con Luca Favilla il nostro obiettivo è dare fastidio al podio perchè non credo che noi ci arriveremo…”.

Perchè Martina Colombari e l'ex compagno Alberto Tomba si sono lasciati?/ "Troppa pressione mediatica"

Il discorso di Martina Colombari – sempre a Ballando Segreto – prosegue: “…Vogliamo fare dei sgambetti ma non fisicamente, semplicemente con le nostre esibizioni”. La conduttrice sente già l’aria del finale e, in vista della conclusione di Ballando con le stelle 2025, ha assicurato: “Mi dispiace pensare che finirà, mi mancherà tutto questo…”.