Martina Colombari si è mostrata furiosa dopo i primi commenti della giuria di Ballando con le stelle 2025. Il fatto che l’abbiano definita ‘algida’ e, ancor di più, ‘bella’, proprio non è andato giù all’attrice, che si è perciò sfogata di fronte alle telecamere del programma, prima della seconda esibizione.

“Sono 50 anni che continuano a dirmi che sono perfetta, che sono fredda, che sono troppo professionale… ma basta dirmi sempre che sono bella! – ha tuonato Colombari, continuando – Non mi sto lamentando della mia bellezza, l’ho usata, l’ho sfruttata, l’ho fatta diventare un talento anche se non è un talento perché non so fare niente, mia mamma mi chiama ‘il grande bluff'”.

Martina Colombari ha dunque parlato di “pregiudizi su di me per la bellezza”, vissuti anche nella vita di tutti i giorni, nel rapporto con le altre mamme, o a scuola, quando era una ragazzina: “ho sempre dovuto dimostrare di essere anche molto simpatica, oggi di essere una brava mamma e non solo una bella mamma”.

Parole, queste, di fronte alle quali la giuria ha replicato con parole critiche, soprattutto Fabio Canino. Selvaggia Lucarelli, poi, ha aggiunto: “Stai drammatizzando quello che è un privilegio, perché la bellezza è un grandissimo privilegio.” Tuttavia ha aggiunto: “C’è della verità in quello che dici, ma che ora tu abbia dovuto faticare a causa della bellezza no… Non voglio sottovalutare quello che stai dicendo, è chiaro che tu vivi male qualcosa legato alle tue insicurezze, non alla tua immagine.” A concludere è stata proprio Martina, dichiarando che ora “Io sto cercando in questo percorso di vedere le varie sfaccettature di Martina, che sono tante.”

