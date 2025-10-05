Martina Colombari sbotta contro la giuria di Ballando con le stelle 2025 per i commenti sulla sua bellezza: l'intervento di Selvaggia Lucarelli
Martina Colombari si è mostrata furiosa dopo i primi commenti della giuria di Ballando con le stelle 2025. Il fatto che l’abbiano definita ‘algida’ e, ancor di più, ‘bella’, proprio non è andato giù all’attrice, che si è perciò sfogata di fronte alle telecamere del programma, prima della seconda esibizione.
“Sono 50 anni che continuano a dirmi che sono perfetta, che sono fredda, che sono troppo professionale… ma basta dirmi sempre che sono bella! – ha tuonato Colombari, continuando – Non mi sto lamentando della mia bellezza, l’ho usata, l’ho sfruttata, l’ho fatta diventare un talento anche se non è un talento perché non so fare niente, mia mamma mi chiama ‘il grande bluff'”.
ina Colombari a Ballando con le stelle 2025: “Drammatizzi un privilegio”
Martina Colombari ha dunque parlato di “pregiudizi su di me per la bellezza”, vissuti anche nella vita di tutti i giorni, nel rapporto con le altre mamme, o a scuola, quando era una ragazzina: “ho sempre dovuto dimostrare di essere anche molto simpatica, oggi di essere una brava mamma e non solo una bella mamma”.
Parole, queste, di fronte alle quali la giuria ha replicato con parole critiche, soprattutto Fabio Canino. Selvaggia Lucarelli, poi, ha aggiunto: “Stai drammatizzando quello che è un privilegio, perché la bellezza è un grandissimo privilegio.” Tuttavia ha aggiunto: “C’è della verità in quello che dici, ma che ora tu abbia dovuto faticare a causa della bellezza no… Non voglio sottovalutare quello che stai dicendo, è chiaro che tu vivi male qualcosa legato alle tue insicurezze, non alla tua immagine.” A concludere è stata proprio Martina, dichiarando che ora “Io sto cercando in questo percorso di vedere le varie sfaccettature di Martina, che sono tante.”