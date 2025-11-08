Martina Colombari e suoi marito Billy Costacurta hanno vissuto vere e proprie crisi nel corso della loro lunga storia d'amore

Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta hanno vissuto vere e proprie crisi di coppia nel corso degli anni. La loro relazione è stata messa a dura prova soprattutto da tradimenti reciproci che hanno rischiato di scatenare una separazione. Nel momento più difficile, tuttavia, Martina e Billy si sono ritrovati, capendo i propri errori e dando nuova linfa alla relazione. In una intervista rilasciata al magazine Oggi, l’ex miss Italia raccontato i risvolti di quel periodo così complicato con suo marito, ricordando le fasi più dure.

Martina Colombari su figlio Achille Costacurta: "ADHD? Seguito un corso per aiutarlo"/ Sfogo dopo la diagnosi

“Ci fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Così ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia…”, ha raccontato Martina Colombari. Quando la coppia si è tolta la “curiosità” – così l’ha chiamata lei – di provare altre esperienze, si è finalmente riunita e ritrovata.

Chi è Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari/ "Ero invadente, ora ho fatto un passo indietro"

Martina Colombari e Billy Costacurta, la crisi e i tradimenti sono alle spalle: “Ora rispettiamo ciò che era un problema”

“Il mio trono era di nuovo al suo posto e c’è ancora”, spiega oggi soddisfatta la bella Martina. La Colombari sottolinea come la coppia si sia evoluta nel tempo e abbia acquisito la capacità di modellarsi e darsi il giusto spazio. “A volte basta solo trovare il modo di essere insieme…”, spiega la showgirl.

Oggi l’equilibrio è ciò che aiuta Martina e suo marito Billy a non perdersi e a non darsi per scontati. Anche se entrambi hanno imparato ad accettarsi e comprendere quegli aspetti caratteriali dell’altro che una volta, forse, li infastidivano. Il risultato? Più comprensione e meno polemiche. “Tutto questo prima questo ci creava problemi ma ora lo rispettiamo”, ha detto Martina. Insomma, la loro lunga storia d’amore (sono insieme da quasi trent’anni) ha vissuto momenti molto difficili, ma anche tante emozioni indimenticabili. Emozioni per le quali vale sempre la pena lottare e mettersi in discussione.

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L'indizio della giuria