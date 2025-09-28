Martina Colombari ha un momento di sconforto a Ballando con le stelle 2025: "Non so più perdermi, sono qui per un motivo..."

Martina Colombari incantevole a Ballando con le Stelle 2025, anche nei suoi eccessi di rigidità. L’ex Miss Italia si confessa ai microfoni di Raiuno prima di scendere in pista con il suo coach, Luca Favilla, raccontando le tappe più significative del suo percorso professionale ma, soprattutto, il motivo che l’ha spinta ad accettare la chiamata di Milly Carlucci per il programma. “Sono qui perché voglio provare a non essere sempre perfetta. Voglio leggerezza. E’ da cinquant’anni che sono così…”, racconta la bella Martina Colombari.

Luca Favilla, il suo coach a Ballando con le Stelle 2025, è sorpreso dalla sua tenacia e vorrebbe che si lasciasse andare un po’ di più. “Vedo una persona forte, tosta e determinata. Spero si sciolga un po’”, l’augurio del maestro.

Martina Colombari a cuore aperto a Ballando con le Stelle: “Cerco sempre la perfezione ma non so più perdermi”

“Io stabilisco tutto, cerco la perfezione da cinquant’anni”, racconta ancora Martina Colombari nella clip di Ballando con le Stelle. “Voglio vivere l’imprevisto. Mi hanno catapultato a Milano da giovanissima per calcare le passerelle e mi sono dovuta inquadrare subito per non perdermi e ora non sono capace di perdermi”, il rammarico della modella e attrice.

“Questa mia professionalità è anche un valore aggiunto, però c’è un blocco di marmo da sciogliere”, dice Martina Colombari dopo essersi esibita tra gli applausi del pubblico e della giuria. I giurati, ovviamente, le riconoscono grande qualità ma vorrebbe vedere più umanità. “Mi hai tolto l’emozione”, il commento di Zazzaroni. “Sei di acciaio inox”, dice invece Guillermo Mariotto. Riuscirà a sciogliersi nel suo percorso a Ballando con le Stelle 2025? L’obiettivo è ormai fissato.