Martina Colombari e la confessione drammatica a Ballando con le stelle 2025 sul figlio Achille Costacurta: “Era come un corpo senza vita”

Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025 Martina Colombari si è commossa fino alle lacrime parlando nuovamente della vicenda del figlio Achille . Il giovane nei giorni scorsi ha confessato di soffrire di ADHD, che ha attraversato un momento brutto, fatto di TSO, ricoveri in cliniche specializzate fino a tentare di togliersi la vita. “Era come non avere un figlio in quel periodo perché era un corpo senza vita, completamente anaffettivo, non riuscivi a smuoverlo con niente. Il ‘dove ho sbagliato’ lo pensavo sempre.”

La toccante confessione di Martina Colombari a Ballando con le stelle 2025 sul figlio Achille Costacurta continua poi così: “Abbiamo fatto un passo indietro quando abbiamo capito che noi genitori non eravamo più un aiuto per Achille. Soprattutto quando ci sono stati dei momenti di grande difficoltà dove si rischiava anche, la sua vita ma anche quella degli altri quindi sei costretto a metterlo in sicurezza e se serve chiamare la polizia, l’ambulanza e fai quel numero per salvarlo perché non hai altre soluzioni. Tu mamma non lo puoi più salvare ed è stata molto dura.” Il drammatico racconto della Colombari si è concluso con una nota positiva. Achille oggi 21 enne sta meglio e lei ammette: “Sono orgogliosa di mio figlio.”



Dopo la commovente clip sul figlio di Martina Colombari, Achille , l’attrice si è cimentata in un toccante freestyle con Luca Favilla sulle note di A modo tuo di Elisa esibizione dedicata al figlio Achille. Oltre all’esibizione, tuttavia, a colpire maggiormente è stato il suo racconto che ha commosso la giuria, Alberto Matano e soprattutto Milly Carlucci che si è commossa e mettendo da parte la sua storica imparzialità ha confessato: “Poi parliamo di ballo ma adesso vorrei dire una cosa che mi diceva tantissimo mio papà: ‘non giudicate, non tranciate perché non sapete cose c’è dietro.’ Noi non sappiamo cosa c’è nelle vite delle persone e questo può fare molto male.” Il ballo è stato giudicato positivamente dalla giuria ma anche Selvaggia Lucarelli si è voluta soffermare sul modo in cui ha raccontato la sua storia.